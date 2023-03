Corinthians não sabe o que fazer com Luan, cujo contrato vai até dezembro: exemplo de péssima gestão

O Corinthians não sabe o que fazer com Luan. O meia vindo do Grêmio nunca rendeu o que se esperava dele. Luan foi ficando. Aceitou atuar no Santos, mas também não deu certo descer a Serra todos os dias ou morar lá. Nem sei se foi culpa dele nesse caso, porque o time da Baixada tem gestão questionada, com trocas seguidas de técnicos. Luan foi comprado por preço de craque, mas nunca foi um. O Grêmio recebeu R$ 30 milhões. A negociação toda chegou perto dos R$ 50 milhões. Dinheiro que até hoje faz falta aos cofres do clube.

Seu salário também sempre foi alto, na casa dos R$ 700 mil por mês. Além do custo da aquisição de seu contrato, o Corinthians teve de pagar mais de R$ 20 milhões de vencimentos mensais. Não cabe mais nos clubes e nas gestões modernas e enxutas ter esse gasto. Sou ferrenho defensor do fim do jogador contratado para “compor elenco”. Para isso, há a base. Atletas em formação que recebem bem menos do que os R$ 700 mil mensais de Luan.

Luan teve chances desde que chegou ao Corinthians, mas nunca respondeu à altura do que se esperava dele em campo Foto: Amanda Perobelli / REUTERS

Outra erro das gestões esportivas que não cabe mais no futebol é o de firmar contratos longos para jogadores duvidosos. Mesmo para os jogadores mais regulares esse procedimento é delicado. É preciso ter cuidado. É dinheiro do clube, indiretamente do torcedor.

Os clubes não podem mais correr o risco de ficar com o atleta improdutivos por várias temporadas, pagando o acordado feito sem ter retorno esportivo. Luan é um exemplo acabado de gestão equivocada. Seu caso engloba tudo isso. Ele é tão responsável quando a presidente que o contratou. Mas não é o único em situação parecida.

O São Paulo contratou Daniel Alves sem poder fazer essa contratação financeiramente. Poderia até ter alguma esperança esportiva, dentro de campo, mas que não se confirmou como se esperava. Daniel foi um 10 nota 5. O clube paga mensalmente um salário que já foi de R$ 400 mil a título da dívida que tem com o jogador, atualmente preso na Espanha acusado de cometer estupro,,. O clube não podia ter Daniel Alves, mas a atual diretoria tenta sanar a dívida que fez da gestão passada.

Luan teve chance de jogar em outras equipes, mas não aceitou. Nesta temporada, o América-MG quis trabalhar com o atleta, mas ele achou que não seria uma boa para sua carreira e rechaçou a transferência por empréstimo até o fim do ano, quando termina seu contrato. O Corinthians, refém do acordo firmado com Luan, não pode fazer nada.

A cada tentativa, o meia abraça a possibilidade de dar a volta por cima. Tem mais nove meses para isso. Depois, estará livre. O Corinthians tentou de todas as formas ajudá-lo, até onde se sabe, e ele nunca respondeu à altura com todos os treinadores que o time teve desde sua chegada.