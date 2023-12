Corinthians precisa ser humilde, refazer o elenco, cortar da própria carne e pagar suas contas

O Corinthians precisa ter humildade e recomeçar do zero. O novo presidente tem de deixar de ser falastrão e de sonhar com o que o clube não pode atingir nem entregar em 2024. Pés nos chão é o melhor começo para Augusto Melo. Se ele conseguir isso, já estará dando um passo importante em direção certa para resgatar o prestígio do Corinthians e a força da sua equipe. Não é apenas questão de dinheiro, embora também seja. Mas nenhum time nasce do nada, de uma hora para outra, sem entrosamento e jogos, com erros e acertos. Esse trabalho é de Mano Menezes. Encontrar os jogadores, peneirar o que ele tem em mãos e colocar para jogar são tarefas primordiais. Vai precisar da força, compreensão e paciência da torcida. Não vejo outro caminho. A reforma precisa derrubar paredes.

Mano acertou em algumas partidas com um elenco que estava desgastado e se arrastando. A decisão de mantê-lo me pareceu acertada. Não é dos melhores, mas está longe de ser dos piores. Em campo, há três caminhos: arrumar a defesa, de modo a levar menos gols do que neste ano; voltar a ser o Corinthians que não perde dentro de casa; e ter um ataque que ofereça algum perigo ao rival. O Corinthians não pode entregar a bola ao adversário como se fosse uma estratégia de jogo. Não é. Mano tem de descer do pedestal e ser humilde, o que não quer dizer ser fraco. Todos sabem o momento do time que ele está comandando.

Mano Menezes tem a missão de mudar o elenco e construir um time mais equilibrado e competitivo já para o Paulistão 2024 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

A diretoria tem de continuar o que começou em relação ao elenco: dispensar mais jogadores que não deram em nada e que não darão na próxima temporada e abrir vaga para outros que queiram jogar no Corinthians. Vestir a camisa do time do Parque São Jorge não é para qualquer um. Melo tem de recuperar esse valor no clube entre os centenas de atletas espalhados pelo Brasil que sonham jogar no Corinthians. Não é contratar por contratar. É contratar certo.

O jogador precisa saber o peso da camisa do Corinthians. Saber que ele está chegando a um clube gigante que precisa se arrumar para voltar a brigar por taças, se não nesta temporada, na próxima. O que não dá é para continuar vendo um time sem pegada e que virou piada para seus rivais. O que a torcida não aceita é ver o Corinthians um saco de pancadas dentro de sua própria casa. Neste ano, ninguém botou fé no time.

É preciso dar responsabilidade aos jogadores e cortar da própria carne se for preciso. Augusto Melo também tem de acabar com os “amigos” dentro do clube, jogadores que encerraram a carreira e foram colocados em cargos no futebol, incapazes de tomar decisões assertivas porque ainda estão ligados ao futebol, ao passado. O presidente, por mais jeito que tenha de torcedor de arquibancada, precisa levar seriedade para o Parque São Jorge, cercando-se de profissionais competentes e não de amigos dos amigos. Digo isso em todas as funções do futebol. O modelo atual não deu certo. Fracassou. Ex-jogadores devem sempre ser reconhecidos, mas em outras atividades, algo mais institucional e não em cargos diretivos, de tomadas de decisão. Há muitos “amigos” no Corinthians.

Então, o foco precisa ser o time já pensando no Paulistão, de olho nas outras competições e sem temer o rebaixamento no Brasileirão. Parece cedo para falar isso, mas quem avisa amigo é. O Corinthians precisa de planejamento e coragem.

Continua após a publicidade

Depois, ou mesmo em trabalho paralelo, Augusto Melo tem de acertar as contas. O torcedor também virou motivo de chacota por causa das finanças do Corinthians e de seu eterno imbróglio com o pagamento do seu estádio. É preciso pagar o que deve da arena em Itaquera para não carregar para o resto de sua história que ganhou uma casa do governo Lula, como dizem os não corintianos. Ganhou, primeiramente para sediar a Copa do Mundo de 2014 e depois porque não pagou um tijolo sequer do local. É preciso ter um pouco mais de orgulho próprio.

Não sei se Melo pensa assim, mas deveria. Não há dinheiro para pagar nada, todos sabem, porque se não o seu antecessor teria pago, embora ele, Duílio, tenha informado receita de R$ 995 milhões em 2023. Cadê o dinheiro?

Mas é preciso fazer um planejamento para o pagamento do estádio. A Caixa tem as portas abertas para isso. Na sequência, ir pagando tudo o que deve com o dinheiro que entra, como todo pai de família faz mensalmente. O futebol precisa ser mais competente nesse sentido. Augusto Melo tem uma chance de começar isso. Pode entrar para a história ou ser mais um a empurrar o Corinthians para o fundo do poço, como seus últimos cartolas fizeram.

LEIA OUTRAS COLUNAS DE ROBSON MORELLI