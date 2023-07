Cristiano Ronaldo é a voz, quase única, do futebol saudita pelos quatro cantos do mundo

A Arábia Saudita é a nova China do futebol mundial. Paga bem. Tira jogador bom de clubes tradicionais e tenta se tornar referência entre os boleiros. Mas não é isso que quer. O país saudita tem em Cristiano Ronaldo seu maior garoto-propaganda. Ele tem adotado um discurso para incentivar os ‘colegas’ a jogar na liga nacional, cujos principais times são o Al-Hilal e o seu, o Al-Nassr. Benzema, Kanté e Firmino são alguns que estarão em campos sauditas na próxima temporada.

A Arábia pega o mesmo caminho da China de anos atrás, quando o país colocou na cabeça que queria ser forte no futebol para conquistas de outras naturezas, como política e social. Pagava dez vezes mais para qualquer jogador interessado em se mudar para Pequim. Levou muitos brasileiros. Mas não deu em nada. O movimento esfriou quando os mandatários chineses perceberam que a Fifa estava de olho nos países do Oriente Médio e não nos asiáticos.

Cristiano Ronaldo defende o Al-Nassr, um time da Arábia Saudita: dia da apresentação do jogador Foto: Amr Nabil / AP

Depois da Copa do Mundo no Catar, os sauditas passaram a acreditar que também podem tirar proveito do prestígio que o futebol dá aos países que recebem eventos esportivos. E decidiram investir pesado. Mesmo modus operandi dos chineses. Há uma estimativa que somente para a próxima temporada, os clubes que são bancados indiretamente pelo governo tenham R$ 4 bilhões para se reforçar.

Pelas leis do país, o governo saudita não pode injetar dinheiro diretamente no futebol local. Então, faz isso por meio do Fundo Saudita de Investimento Público, que também banca outros clubes pelo mundo, como na Inglaterra.

Nos bastidores de cada gol ou frase de Cristiano Ronaldo, o país saudita quer se ‘vender’ ao mundo como moderno e importante, cujas riquezas podem seduzir qualquer pessoa ou entidade. No entanto, não abrem mão de suas leis jurídicas e religiosas, dão de ombro aos direitos das pessoas, das minorias, dos estudantes, das mulheres, e apostam que o futebol pode empurrar tudo isso para debaixo dos lindos tapetes que têm árabes. Não estão errados em pensar assim. A Fifa já deu mostras disso.

O futebol da Fifa e do mundo reverenciou a Rússia de Vladimir Putin anos antes de ele declarar guerra contra a Ucrânia e deixar a Europa em estado permanente de alerta. Estadistas do mundo inteiro apertaram as mãos de Putin na Copa do Mundo em 2018.

Cristiano Ronaldo não está nem aí para tudo isso. Ele quer jogar bola aos 38 anos e ganhar seu caminhão de dinheiro. Nesta semana, ele disse que não se vê mais no futebol da Europa, onde as portas dos clubes estão fechadas para ele. Também entende que cumpriu sua missão no continente. Agora, só pensa em desfrutar do que o Al-Nassr lhe oferece.

O clube onde joga foi fundado em 1950, mas somente cinco anos depois se profissionalizou. Em 1963, subiu para a primeira divisão. Ao lado do Al-Hilal, é quem mais ganhou títulos. O futebol saudita foi acompanhado por 1,2 milhão de pessoas na temporada de 2021/22, segundo dados oficiais. E por 215 milhões de pessoas pela TV. Não tem peso no cenário esportivo, mas é bastante visto pelos países da região. A presença de bons jogadores pode mudar isso? Talvez sim. Talvez não. Cristiano Ronaldo é basicamente o único atrativo do futebol do país.

Há 16 clubes na liga nacional. A Arábia Saudita já foi caminho também de muitos técnicos brasileiros, como Mano Menezes, Zagallo, Joel Santana e Ricardo Gomes. Todos interessados no seu dinheiro. Poucos melhoraram suas condições profissionais em Riad. CR7 ajuda a mudar isso.