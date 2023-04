Cuca não suporta a força das redes e agora terá de remoer os arquivos para entender seu passado

Cuca não suportou a força das redes sociais. Seu pedido de demissão do Corinthians, segundo ele próprio, foi por causa da onda de reclamações, provocações e repulsa ao seu nome pelo caso de estupro do passado. A voz das redes é a mesma das ruas. Sua família não aguentou a avalanche de pedidos para ele se explicar e deixar o clube, com algumas ameaças também nas timelines de suas filhas. Cuca disse ter preferido a família nesse momento, mas, em princípio, não jogou a toalha em sua carreira. Ele vai completar 60 anos.

Ocorre que Cuca não será aceito em outro clube do Brasil se não passar seu passado a limpo, a exemplo do que acontece com Robinho, condenado por nove anos pelo mesmo motivo. Ambos se dizem inocentes das acusações. Ambos por estupro. Cuca terá de remoer esse passado, voltar à cena do crime e tentar entender melhor o que aconteceu naquele quarto do hotel em Berna com ele, seus companheiros de Grêmio e a garota de 13 anos.

Cuca entrega o cargo após duas partidas por não suportar a pressão contra ele e seu passado após assumir o Corinthians Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Terá de aceitar e se lembrar da decisão da Justiça, revivendo um episódio de sua vida que talvez ele quisesse esquecer para sempre. A sociedade do nosso tempo cobra isso dele. Só assim, Cuca saberá o que, de fato, aconteceu e qual foi sua participação naquilo tudo. A partir daí, terá de voltar a se posicionar sobre o assunto.

Ele anunciou antes de pedir as contas no Corinthians que colocaria advogados para vasculhar o caso na Suíça a fim de provar sua inocência. Deveria ter feito isso antes de sua situação chegar a esse ponto, o de ser rejeitado no trabalho. Seus familiares poderiam tê-lo ajudado nisso e não tapar o sol com a peneira diante de uma sociedade que pede respostas, não aceita mais determinados comportamentos de seus personagens em todos os segmentos e luta pelas minorias.

Cuca foi condenado. As redes sociais também fizeram o trabalho que dirigentes corintianos não conseguiram fazer, nem mesmo enxergar como problema ou situação delicada quando se deu a contratação e as primeiras gritas. A mesma rede que aplaude e festeja, também provoca, julga e condena, amparada pelas notícias que foram publicadas sobre o caso de Cuca. É assim que mundo muda.

Da mesma forma, os jogadores do Corinthians se mostraram incapazes de entender a situação, de olhar mais amplamente e de sair da bolha que eles insistem em viver com tantas transformações na sociedade. O abraço em Cuca extrapolou tudo isso, mesmo que estivessem apenas festejando com o treinador a classificação suada do time na Copa do Brasil. Não era isso, todos nós sabemos. Era um abraço de “estamos juntos”.

Continua após a publicidade

Mais uma vez os atletas não entenderam nada, principalmente de um clube que transformou seu futebol em uma luta contra a ditadura e pelas Diretas Já, na escolha dos presidentes da República, e que teve, entre seus ídolos no elenco, pessoas como Sócrates, Wladimir e Casagrande. “Eu acredito e confio no Cuca. Vivemos num momento em que as pessoas julgam, colocam muito o dedo e não deixam a outra pessoa provar sua inocência. Não é ser humano a pessoa que faz isso. Espero que ele prove sua inocência”, disse Róger Guedes, sensível com as lágrimas de Cuca na preleção.