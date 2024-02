Daniel Alves está abatido. Nem de longe lembra aquele jogador baiano cheio de graça, manias e com sorriso largo no rosto. Mais magro, vestia camisa branca e calça jeans no tribunal de Barcelona. Está sóbrio em seu comportamento e vestimentas, o que nunca foi uma característica sua. Também mostrou uma barba por fazer. Ele está sozinho. E não somente na cadeira simples e temida da Corte espanhola, ao lado de um policial armado. Daniel Alves está sozinho desde que foi preso, em 20 de janeiro de 2023. Ele foi abandonado pelos amigos do futebol com quem dividia festas, vestiários e títulos.

Sabe-se que o pai de Neymar pagou R$ 800 mil para reduzir a pena e deixar esse valor como indenização à mulher que o acusa. Não se tem muito mais notícias da turma do futebol nesses meses em que passou atrás das grades. Um jogador do Barcelona, Jordi, comentou sobre o caso quando ele estourou nas mídias. Disse lamentar pela convivência que tiveram no time catalão. Mais recentemente, o lateral brasileiro Yan Couto foi "condenado" nas redes por ter apontado Daniel como um ídolo no futebol. Ele teve de pedir desculpas um dia depois. Uma das últimas atividades de Daniel foi a disputa da Copa do Mundo do Catar, que acabou em dezembro do ano passado, mesmo mês em que ele cometeu o crime de estupro de que é acusado, estando Daniel bêbado ou não, como disseram testemunhas pró-réu e sua mulher Joana Sanz no julgamento.

Daniel Alves (camisa branca) observa juízes durante julgamento na Espanha. Foto: Jordi Borras/AFP

O fato é que nenhum de seus amigos do futebol lhe estendeu a mão. Nem uma palavra foi dita em defesa do jogador. É um comportamento típico do meio. Daniel estava numa Copa um mês antes de ser preso e o futebol se calou, talvez esperando o julgamento final. Se for condenado, o silêncio não será quebrado. Daniel será esquecido. Ninguém do futebol brasileiro, da seleção, da Espanha e dos outros clubes onde atuou saiu em sua defesa.

Não é a primeira vez que isso acontece dessa forma. A turma do futebol também abandonou Robinho quando ele passou pelo mesmo julgamento na Itália, mas em uma condição de liberdade porque ele “fugiu” para o Brasil e se beneficiou da lei de não extradição dos países amigos. O mundo mudou e Daniel não entendeu isso. Segundo testemunhas, avançou o sinal e cometeu crime.

Robinho mentiu durante todo o processo e foi condenado pela Corte italiana a nove anos de prisão, que ainda não puxou porque não voltou mais para o país europeu. Se deixar o Brasil, ele é preso pela Interpol. Há um encaminhamento na Justiça nacional para que ele cumpra a sentença no Brasil. Mas ainda não se sabe se isso será possível, dadas as brechas e impossibilidades da leis para esse tipo de caso: estupro como o de Daniel Alves.

O Estadão tentou ouvir pessoas do futebol nos primeiros meses de prisão de Daniel Alves, mas não conseguiu que ninguém comentasse sobre o caso. Foi comum ouvir que “deixamos para a Justiça” tomar as providências cabíveis. Alguns insinuaram que poderiam comentar depois do julgamento, entendendo que isso ocorreria num curto espaço de tempo e já com o atleta em liberdade, o que nunca aconteceu também. Nem Daniel foi libertado nem outros jogadores, presidentes de clubes e treinadores se manifestaram sobre o episódio.

Isolado do seu meio de anos de trabalho, Daniel teve apenas sua família, mãe e irmão, para sustentá-lo emocionalmente nesse período. Teve a mulher Joana Sanz, com quem é casado há nove anos, em conflito pessoal sobre abraçar o marido e perdoá-lo ou ir embora. Foi e voltou. E agora está com ele. A ex-mulher e mãe de seus dois filhos também tentou se reaproximar, entrar do jogo da defesa, se mudar para Barcelona numa manobra para convencer a Corte de que ele tinha um lar e poderia responder ao processo em liberdade, mas depois de alguns meses tudo isso desmoronou quando Daniel voltou a ter relações com Joana. Era um teatro.

Daniel também foi abandonado pelas instituições, federações e clubes de futebol onde atuou. No Brasil e fora dele. Tão logo o caso estourou em Barcelona, o Pumas, do México, com quem tinha contrato, tratou de desfazer o acordo com o jogador. Não queria em seu elenco um atleta estrangeiro preso e acusado de ter cometido estupro. E nunca mais tocou no assunto.

O silêncio também imperou nesses meses todos na CBF e nos outros clubes com quem já havia assinado contrato. Negaram Daniel. Ele esteve por conta própria, da mesma forma que se viu sentado no banco dos réus na Corte de Barcelona nas sessões desta semana antes de ter sua sentença conhecida após o julgamento.