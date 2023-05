Daniel Alves terá a ex-mulher e os filhos mais próximos nesta semana: eles vão morar em Barcelona

Daniel Alves aguarda com esperança uma decisão favorável da Justiça da Espanha a mais um pedido de sua defesa para responder em liberdade processo de estupro que responde desde 31 de dezembro, quando foi acusado por uma mulher de praticar sexo não consentido com ele em uma boate de Barcelona. A resposta será dada nesta semana. Daniel está preso desde o dia 20 de janeiro. O jogador terá a partir desta semana também a companhia de sua ex-mulher, Dinorah, e dos dois filhos. Eles estão se mudando para Barcelona a fim de se aproximar do jogador, abandonado pelo outra mulher depois de ser traída.

Joana Sanz, segundo o próprio Daniel, não aguentou a pressão e pediu o divórcio. Disse, no entanto, que jamais vai abandonar o jogador. Dinorah entra em cena também para mostrar para a Justiça espanhola que Daniel tem abrigo e apoio para permanecer no país e não fugir antes do caso ter um desfecho. Os filhos de Daniel estão sendo matriculados em escolas de Barcelona. O ano letivo espanhol começa em agosto.

Daniel Alves tem R$ 20 milhões para receber do São Paulo, onde atuou, segundo balanço do clube de 2022 Foto: Rubens Chiri / São Paulo.net

A defesa do jogador se movimenta para provar sua inocência. Daniel admitiu ter contado versões diferentes em seus depoimentos para preservar seu casamento. Sobre o novo pedido de soltura do jogador brasileiro, os promotores públicos do caso já se manifestaram contrários à liberdade de Daniel. Para eles, ainda há risco de o acusado deixar a Espanha antes de seu julgamento. Não querem correr esse risco.

Se for condenado, Daniel só cumprirá a pena se estiver no país. Robinho foi condenado pelo mesmo motivo na Itália há nove anos de prisão, mas como já estava no Brasil, não teve a pena executada.

Daniel não é um brasileiro condenado. O processo de agressão sexual está em investigação, quando as provas são apresentadas e a Justiça ouve todos os envolvidos. Sua defesa argumenta que todo o ato sexual naquela noite na boate foi com o consentimento da mulher, cujo nome não é revelado. Ela diz o contrário, que foi forçada. Não pede dinheiro nem indenização. Diz apenas querer que se faça justiça, segundo seus advogados.

Faz mais de 100 dias que Daniel Alves está preso. Ele se entregou assim que recebeu a notificação. Em testemunho, disse que não conhecia a mulher em questão. Depois, foi se retratando. Sua prisão foi decretada para que ele não deixasse a Espanha.

O jogador teve seu contrato rompido com o Pumas, do México, assim que a notícia foi revelada. O São Paulo apresentou em seu balanço financeiro de 2022, semana passada, que deve R$ 20 milhões ao atleta, e que mantém seu compromisso de pagar a dívida em parcelas.