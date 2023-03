Daniel Alves vai se conformando com rotina da prisão após dois meses preso por acusação de estupro

Faz dois meses que Daniel Alves está preso em Barcelona. Ele foi detido no dia 20 de janeiro, após ser acusado de agressão sexual em uma boate a uma mulher sem o seu consentimento. Embora tenha dito em depoimentos versões diferentes, Daniel sempre se disse inocente, como quase todos que estão ao seu redor na prisão espanhola. O tempo preso obriga o jogador de futebol a se acostumar com a situação, quase como um conformismo que o impede de pensar neste momento em qualquer outro cenário.

Então, Daniel Alves vai se colocando numa rotina comum aos presos da Instituição Penal Brians 2, como banho de sol, refeições em horários fixos e alimentação comum a todos os detentos, visitas da mulher e ex-mulher, mãe e irmão, além dos advogados que cuidam do caso para ele. Não se tem notícia de que algum amigo do futebol tenha aparecido em Barcelona para visitá-lo. E amigos nunca foram o problema de Daniel Alves, sem alegre e cercado pelos companheiros.

Seis meses atrás, Daniel Alves treinava com a seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar: agora ele está preso na Espanha Foto: Wilton Junior / Estadão

Sua vida após a acusação de sexo sem consentimento mudou radicalmente. Há seis meses, aos 38 anos, Daniel vivia a expectativa de disputar mais uma Copa do Mundo, a do Catar, que encerraria sua carreira na seleção brasileira. Ele não era nome unânime para a posição, mas a carência de lateral o fazia uma aposta certa para o técnico Tite. Daniel foi convocado e atuou pelo Brasil no Catar.

Depois do Mundial, ele ainda seguiria sua carreira esportiva no Pumas, do México, sabe-se lá até quando. Jogaria até quando seu corpo suportasse. Mas tudo isso mudou drasticamente. O Pumas rompeu seu contrato de trabalho. Há uma indenização a se discutir no clube e Daniel não tem mais planos nem rumo. E por um simples motivo: não há agenda na Justiça espanhola para o seu caso. Não há datas, não há movimentações previstas, não há condição de apelo. Tudo pode acontecer amanhã ou daqui a uma semana ou um mês ou dois meses ou mais.

Daniel vai levando a vida na prisão ora mais conformado, ora com o humor abalado, ora sem querer ver ninguém, ora até se divertindo. Recentemente, foi veiculada a informação de que ele estaria organizando o futebol no complexo com seus novos amigos, a exemplo do que fez outro grande do futebol brasileiro e mundial, Ronaldinho Gaúcho, quando também foi detido por outro motivo numa prisão de Assunção, no Paraguai. Ronaldinho se juntou aos presos daquele lugar que gostavam de futebol e se tornou figura comum nas peladas nos horários permitidos.

Desde que foi preso, Daniel coleciona derrotas, tanto na esfera judicial quanto na vida fora da prisão. Ele teve seu casamento terminado pela mulher Joana Sanz, quando ela mesma informou a situação pelas redes sociais. Também na Justiça, os advogados do jogador brasileiro não conseguiram obter sua liberação para responder o caso em liberdade, com receio de que ele pudesse deixar a Espanha e não ser mais encontrado.

Continua após a publicidade

A comparação com o caso de Robinho foi feita imediatamente. O jogador do Santos e do Milan na época foi condenado na Itália por estupro em 2013, mas como não estava mais no país europeu, a pena de nove anos não foi executada. A Justiça do Brasil estuda a possibilidade de o atleta pagar a condenação no seu País. Ele vive em Santos.

Daniel Alves pagou indiretamente pelo exemplo do amigo. Ele disse que entregaria seu passaporte e que ficaria em Barcelona até o fim do seu julgamento. Mesmo assim, não obteve direito à liberdade. Ele não está condenado. Seu caso ainda está sendo investigado. Há muitos caminhos até que o caso seja resolvido. Enquanto isso, Daniel vai vivendo seus piores dias.

A moça que ele teria estuprado em um banheiro em uma boate não se mostrou interessada em qualquer indenização ou conversa do tipo. Seu nome é preservado. Ela pede que o brasileiro pague pelo crime que teria cometido.

Joana Sanz não deve mais visitá-lo na prisão. Sua ex-mulher e mãe de seus dois filhos, Deborah, tem feito visitas regularmente levando a ele notícias dos filhos. Um jeito também de deixá-lo ‘presente’. Ela também é sócia de Daniel em alguns negócios do jogador. Seus filhos são poupados da maioria do noticiário. Daniel Alves não tem prazo para deixar a prisão.