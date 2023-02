Daniel Alves zomba da Justiça na Espanha e ainda não entendeu a gravidade da acusação sexual

Daniel Alves disse nos tribunais que não autorizou a mulher que o acusa de agressão sexual a fazer sexo oral com ele durante os 15 minutos em que ficaram trancados juntos no banheiro de uma boate em Barcelona. Ele está preso após ser acusado por uma jovem de 23 anos cujo nome e identidade está sendo poupado da mídia. Sabe-se, segundo seus advogados, que ela é de uma família financeiramente estável e que não estaria interessada em indenização.

Daniel Alves, um sujeito pra lá de esclarecido, ainda não entendeu a gravidade da situação e o tamanho do buraco em que se meteu. Ele está preso desde 20 de janeiro, portanto há um mês. Suas declarações fizeram curvas o tempo todo diante da corte espanhola. Em nenhum momento a defesa assumiu qualquer ato que comprovasse as acusações de sexo forçado. Nas primeiras audiências, foi dito que Daniel não conhecia sequer a mulher com quem ficou trancado em um banheiro, como comprovaram as câmeras da casa noturna.

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro e teve o pedido de liberdade provisória negado pela Justiça Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Ocorre que ele dançou o tempo todo diante dos magistrados, ora dizendo não conhecer a moça, ora negando a relação, ora a assumindo consensualmente, ora se colocando no papel de vítima. Disse que estava bêbado. Sua defesa, com o seu aval e aprovação, pegou vários caminhos diferentes e nunca se fez convencida diante dos juízes.

Daniel talvez não tenha ainda dado conta de que sua prisão pode não ser provisória nem mesmo durante a ação. O tribunal não vai deixá-lo em liberdade em Barcelona, com risco de ele pegar um avião e desaparecer do mapa. Se voltar para o Brasil, nada vai acontecer com ele, mesmo se for condenado. Esse é o temor dos que o jugam.

Dois meses atrás, o jogador brasileiro estava disputando uma Copa do Mundo. Foi convocado ‘de favor’ por Tite para coroar sua carreira. Havia muitos torcedores contrários à sua convocação. Agora, ele se vê atrás das grades, longe de casa, com discursos patéticos de uma situação que parece não levar com a seriedade que ela exige de um suposto agressor sexual na condição de estrangeiro.

Não entro no mérito se Daniel Alves forçou a barra ou não com a mulher. Há muitas pontas soltas nesse processo, como nenhum arranhão ou hematomas numa possível reação intempestiva de qualquer mulher acuada num banheiro, por exemplo. Nossa tentação é sempre a de condenar o acusado antes da Justiça. Há exemplos de casos envolvendo Neymar e Cristiano Ronaldo, para citar dois do futebol, em que eles foram absolvidos. Há o caso de Robinho cuja condenação foi de nove anos de prisão. A opinião pública está contra Daniel. Mas é preciso esperar.

A justiça espanhola saberá tomar sua decisão com todas as informações de que dispõe. Temos de acreditar nisso, caso contrário voltaremos aos tempos das barbáries, da falta de um contrato social para reger as regras e a convivência na sociedade.

De qualquer forma, por ora, a impressão que se tem é que Daniel Alves zomba das acusações, zomba da mulher que conheceu, zomba da sua família, zomba de sua história e zomba da justiça de Barcelona.