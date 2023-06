Palmeiras e Flamengo são prejudicados com volta do Brasileirão um dia após amistoso da seleção

O Palmeiras ainda não sabe se poderá contar com seus cinco jogadores titulares cedidos para as seleções de Brasil, Uruguai e Paraguai. São eles: Raphael Veiga, Rony, Weverton, Gustavo Gómez e Piquerez. Apenas o zagueiro está liberado porque o Paraguai só tem um amistoso nesta data. O goleiro deve ser aproveitado também. A seleção de Ramon fez sua segunda partida nesta terça, contra Senegal, em Lisboa. A rodada do Brasileirão recomeça na quarta, portanto, um dia depois dos jogos das seleções. O Flamengo joga na quinta, na mesma situação em relação a Pedro e Ayrton Lucas.

Como Abel Ferreira bate na tecla do desgaste do calendário, com jogos a cada três dias, ele não será incoerente de colocar seus atletas desde o começo da partida diante do Bahia, em Salvador. Rony tem porte físico diferenciado, não atuou contra Guiné e talvez seja o mais bem preparado para suportar um jogo na sequência. Mas isso não é correto. Para os demais, a prudência ensina que o melhor é segurar. Sampaoli tem um a dia a mais com os atletas vindos da seleção.

Raphael Veiga entra no segundo tempo da partida do Brasil contra Guiné, em Barcelona: jogador é titular do Palmeiras Foto: Pau Barrena / AFP

Não ter seus principais jogadores enfraquece o Palmeiras e os times que emprestam jogadores para a CBF. A parada do futebol brasileiro nas Datas Fifa é uma conversa para inglês ver, porque a entidade não deveria marcar a retomada do torneio um dia depois do jogo do Brasil. Não há tempo de recuperação. Tratam o jogador como robô. Na Europa, se tivesse campeonato agora e não férias, os jogadores só atuariam no fim de semana. Teriam ao menos três dias de descanso.

Avançamos em parar as disputas no Brasil quando a seleção atua, mas ainda não acertamos o calendário da volta de modo a preservar quem mais importa, o atleta. Com jogadores cansados, os jogos serão ruins. A bem da verdade, o torcedor não gosta de ver o seu time de “molho”, sem atuar por muito tempo. Foram dez dias de parada. Nem os patrocinadores devem aprovar o recesso. E até os jogadores, que não curtem ficar apenas treinando.

Como nos últimos anos, ou décadas, a seleção brasileira só se serviu de atletas que atuavam no exterior, tinha pouco sentido interromper as disputas nacionais. Também é preciso levar em consideração que o torcedor brasileiro valoriza muito mais o seu time do que a seleção, principalmente quando não é Copa do Mundo. A Copa América já perdeu seu interesse e as partidas das Eliminatórias têm pouco valor para a classificação final do Brasil, que sempre lidera ou fica atrás da Argentina.

Agora, essa competição sul-americana vai ficar ainda mais sem graça porque a América do Sul tem seis vagas diretas para a Copa do Mundo e uma para a repescagem.

Apesar disso, a CBF tenta reconstruir a identificação do torcedor com o time nacional. Anda a passos lentos nesse sentido. É preciso mudar muitas coisas e rever muitos contratos. Não faz sentido, por exemplo, o Brasil jogar em Barcelona e Lisboa. Tinha de atuar no País. Perdeu a chance.

Abel Ferreira não tem o que fazer. Nenhum treinador do futebol brasileiro tem. O time paulista briga para assumir a ponta do Campeonato Brasileiro, mas não poderá ter três dos seus principais jogadores durante os 90 minutos. Pode ‘perder’ uma rodada dependendo do resultado do jogo com o Bahia e ver o Botafogo mais longe. A CBF precisa trabalhar isso para evitar prejuízos aos times.