Decisão com Atlético-MG na Libertadores se tornou gigantesca para Palmeiras e Abel Ferreira

O jogo com o Atlético-MG nesta quarta se tornou gigantesco para o Palmeiras e também para o técnico Abel Ferreira. Isso porque o time paulista tem na Libertadores sua maior aposta na temporada, uma vez que ficou fora da Copa do Brasil e tem uma corrida de recuperação dura atrás do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Não tem garantias de que consiga. Uma eliminação diante do time de Minas deixaria a condição de Abel complicada. Não por demissão, mas por fracasso num ano que se prometia promissor. O Palmeiras ganhou o Paulistão e estava animado com outras conquistas.

A Libertadores também daria ao time seu retorno ao Mundial de Clubes da Fifa, e Abel queria muito ter essa nova oportunidade. Todos os jogadores foram preparados para a decisão. Vale vaga nas quartas de final. O Palmeiras joga pelo empate porque ganhou em Minas por 1 a 0. Não precisa fazer gols, mas não vai jogar com o regulamento nas mãos. O Palmeiras não sabe atuar assim. Dudu, que anda devendo mais participação, estará em campo. Raphael Veiga voltou a jogar bem. Rony está arisco como antes de ter sido levado para a seleção. Zé Rafael terá muito trabalho no meio de campo. E se espera uma boa disputa entre Gómez e Hulk.

Abel Ferreira: técnico comanda o Palmeiras em jogo desta quarta-feira que vale vaga nas quartas da Libertadores contra o Atlético-MG Foto: Amanda Perobelli/ Reuters

Há, porém, ingredientes que preocupam o torcedor palmeirense em sua casa. Hulk fez um gol no São Paulo no fim de semana de colocar medo nas bolas paradas. Felipão ganhou sua primeira partida depois de dez jogos no comando do Atlético-MG e isso espantou uma crise. A confiança aumentou, portanto.

Há muito respeito por parte do torcedor do Palmeiras com o trabalho de Felipão. O próprio Abel entende isso. Tinhoso, ele vai fazer de tudo para conseguir a vaga, mesmo contra ‘seu time do coração’ - o Grêmio também é. Felipão também precisa da classificação para respirar aliviado na sequência do seu trabalho.

No ano passado, o Palmeiras ficou pelo caminho na Libertadores dentro do Allianz Parque diante do Athletico-PR. A festa estava preparada para a classificação que não veio. O torcedor lembra disso e coça a cabeça. Daí a necessidade de jogar concentrado e tentar ser eficiente na pontaria, não dar brechas para o azar, não se perder em provocações ou malandragens, tampouco subestimar o adversário, mas isso o Palmeiras não faz. Os jogadores têm esse entendimento e o próprio Abel não permite.

Para a comissão técnica, sempre vale o recado pelo histórico de conflitos com a arbitragem: o time não pode perder seu treinador em hipótese alguma durante os 90 minutos. Mais do que nunca, Abel precisa manter a cabeça fria para orientar o Palmeiras até o fim. O jogo começa às 21h30.