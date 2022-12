Deu a louca na Fifa: Infantino cria e muda competições e mexe com o calendário mundial do futebol

Acompanhe comigo! A Fifa já definiu que a próxima Copa do Mundo será disputada em três países, previamente escolhidos: México, Estados Unidos e Canadá, cada um com suas características e cultura próprias, todos eles diferentes entre si, até mesmo no futebol.

Leia também Fifa define novo Mundial de Clubes com 32 equipes a partir de 2025

A Fifa também acaba de confirmar que o Mundial de Clubes não vai acabar. Havia dúvidas. Escolheu Marrocos para sediar o próximo, em 2023, muito provavelmente pelo carinho que a seleção deste país recebeu na Copa do Catar. Flamengo e Real Madrid estarão nessa. São os favoritos, um sul-americano e outro europeu. O último brasileiro que ganhou foi o Corinthians, na temporada de 2012. Seu segundo.

O presidente Gianni Infantino disse ainda que o Mundial de Clubes terá 32 equipes a partir da edição de 2025, portanto, um ano antes da próxima Copa. E será jogado a partir de então de quatro em quatro anos. Vai ter mais sul-americanos.

Uma outra novidade da entidade em seu simpósio em Doha antes da final entre Argentina e França, amanhã, ao meio dia do horário de Brasília, foi admitir a possibilidade de organizar amistosos entre um ciclo e outro de Copas entre as seleções dos continentes. Ou seja, a Fifa pode acabar em breve com um problemão da CBF, o de se mostrar incompetente para arrumar confrontos da seleção com rivais da Europa.

Gianni Infantino quer Mundial de Clubes com 32 equipes em 2025 Foto: Martin Meissner / AP

E por que deu a louca na Fifa? Porque ela vai precisar de datas para tudo isso, assim como da ‘aprovação’ da Uefa, que cuida do futebol europeu, para convencer a todos os envolvidos com suas decisões. Algumas dessas informações antecipadas por Infantino ainda são apenas prévias do que a entidade e ele querem realizar nas próximas temporadas.

Isso muda todos os calendários do futebol pelo mundo, mas atinge em cheio a América do Sul e também a Europa, com seus representantes envolvidos em outros torneios. Essa preocupação minha não deve ser a mesma da Fifa, porque ela é soberana, assim como é soberana a Conmebol em relação à CBF. Quem vai levar a pior será, certamente, o futebol brasileiro, o primeiro a se ajoelhar diante de seus superiores no futebol. E dentro do Brasil, os Estaduais podem pagar a conta pelas ideias da Fifa.

A Fifa também enlouquece ao festejar a “melhor Copa do Mundo de todos os tempos” no Catar. Opa! Pera, lá! A disputa não foi nem de longe o melhor Mundial. O país-sede foi duramente criticado por suas leis e costumes, nada a ver com o futebol no mundo inteiro e com seus torcedores. A Fifa ainda faz Copas pensando no torcedor, não? Então, o Catar deixou muito, mas muito a desejar. Não fossem os argentinos dando à competição o ar que ela merece, e os marroquinos em festa, a Copa estaria condenada a ser a mais fria (desculpe o trocadilho) de todos os tempos mesmo num país quente pra chuchu.