Fernando Diniz ‘abraça’ Neymar e está fechado com o atacante do Al-Hilal para a seleção brasileira

Enquanto Fernando Diniz estiver no comando da seleção brasileira, Neymar será convocado. O treinador acaba com todas as discussões sobre a presença ou não do atacante no time nacional nas Eliminatórias, torneios e Copa do Mundo. Diniz é ‘neymarzete’ e admitiu isso em sua primeira convocação. “Difícil aparecer outro como ele. Ele é um talento raro. Ele merece (estar na seleção) até o final de sua carreira para escrever um capítulo melhor de sua história”, disse Diniz. Veja a lista.

Isso quer dizer que o treinador não vai levar em conta a qualidade do futebol saudita, para onde Neymar foi, ou qualquer outro fator, mas, sim, a qualidade da nossa memória do jogador em campo, já demonstrada na seleção e também no Santos, Barcelona e PSG. Diniz não deixou dúvidas de que conta com Neymar, mais ou menos como fez a Argentina em relação a Messi e como faz também Portugal com Cristiano Ronaldo, embora na Copa do Catar em 2022, o astro português ficou no banco de reservas em algumas partidas. Por ora, não se imagina Neymar no banco de reservas do Brasil nas Eliminatórias.





Fernando Diniz chama Neymar em sua primeira convocação como técnico do Brasil: ele está fechado com o atacante Foto: Pedro Kirilos / Estadão

A seleção continua, portanto, com Neymar e mais dez. Desse ponto de vista, nada muda. Diniz falou muito da sua parceria com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, embora tenha comentado que a lista é dele e sempre será durante seu contrato de um ano. O treinador disse ter conversado com o atacante do Al-Hilal e percebeu nele o desejo de continuar no time nacional.

De fevereiro para cá, Neymar fez apenas um jogo, um amistoso na Ásia com o PSG. Ele passou por uma cirurgia em fevereiro e não voltou mais antes dessa partida há duas semanas. Isso também prova que Diniz está fechado com o atleta. Neymar não mostrou nada para ser convocado. Foi chamado pelo seu passado e pela fama. Isso também parece claro para todos. Pode ser que até os jogos dos dias 8 e 12 de setembro, contra Bolívia e Peru, Neymar esteja bem melhor.

Mas também seu clube na Arábia Saudita não deve colocá-lo em campo antes desses jogos pelo Brasil. Ele teria mais 15 dias para aprimorar seu futebol e condição física. Neymar estava treinando com o elenco do PSG. Ele será apresentado neste sábado no Al-Hilal.

Ter Neymar na seleção em suas atuais condições não é um problema no meu modo de ver, mas ainda ninguém sabe como Diniz vai usá-lo. Esse para mim é o ponto. Diniz recuperou Ganso no Fluminense, fez o time jogar em função dele. Se Diniz conseguir fazer com que a seleção se ajeite para valorizar Neymar em campo, pode dar certo, como fez a Argentina com Messi na Copa do Catar. Diniz deixou claro que vai tratar Neymar dessa forma, sem medo de ser feliz.

Precisa convencer o restante do elenco e também o próprio Neymar. Jogar em função do craque não quer dizer dar a ele regalias e mandos e desmandos. Isso é outra coisa. O Brasil precisa de um esquema de jogo e acreditar nele. Se Neymar não jogar nem na Arábia, se contundir e passar mais tempo no Brasil do que em Riad, Diniz terá de rever seu pensamento.