Diniz será mais ouvido e se junta ao grupo dos técnicos campeões da Libertadores; veja a lista

O próximo trabalho de Fernando Diniz após ganhar a Libertadores 2023 é com a seleção. Nesta segunda-feira, no Rio, o treinador do Fluminense apresenta a lista do Brasil para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Diniz chega com mais moral na sede da CBF. Já tinha. Seus pensamentos e declarações sobre futebol também serão mais ouvidos. Não deveria ser assim. Mas é. Quem ganha no futebol brasileiro é mais respeitado. É a cultura do vencedor, do dominante e nunca do dominado.

Diniz não mudou nada de sábado para cá. É o mesmo de sempre. Nem mesmo ao falar para John Kennedy que ele faria o gol do título diante do Boca Juniors, o treinador deixou de berrar com o atleta. É seu jeito. A verdade é que de agora em diante as pessoas serão mais tolerantes com suas ideias sobre futebol, gestão e elenco.

Fernando Diniz vai para os braços do torcedor do Fluminense após ganhar a Libertadores contra o Boca no Maracanã Foto: Alexandre Brum / AP

A lista de técnicos campeões de times brasileiros na Libertadores da qual ele participa agora é repleta de nomes badalados, alguns com sucesso na seleção brasileira: Lula (Santos), Telê Santana (São Paulo), Felipão (Grêmio e Palmeiras), Zezé Moreira (Cruzeiro), Carpegiani (Flamengo), Valdir Espinosa (Grêmio) Paulo Autuori (Cruzeiro e São Paulo), Antônio Lopes (Vasco), Abel Braga (Inter), Celso Roth (Inter), Muricy Ramalho (Santos), Tite (Corinthians), Cuca (Atlético-MG), Renato Gaúcho (Grêmio), Jorge Jesus (Flamengo), Dorival Júnior (Flamengo) e Abel Ferreira (Palmeiras).

Diniz vai sentir essa mudança no olhar das pessoas que não o conhece. Mas ele ainda tem missões na temporada. O Brasileirão ‘não interessa mais’. O Fluminense já tem vaga na próxima Libertadores e nenhum risco de cair. Ocorre que o treinador, dedicado que é, não vai largar a competição. Não mesmo. Há premiação para os mais bem colocados e ele não abre mão de continuar o seu trabalho de aperfeiçoamento do time. Pode acelerar também o que espera do grupo e diretoria para 2024. O Flu entra forte na próxima temporada.

Na seleção brasileira, seu trabalho é mais difícil, apesar de ter sob seu comando os melhores jogadores. O Brasil ainda não é um time, nem deverá ser até o fim do seu contrato, em junho. Penso que Diniz perde tempo no cargo. Será trocado na metade do ano, segundo a própria CBF. Ele é um interino com contrato. Se Carlo Ancelotti não aparecer, aí o cenário muda. Seu trabalho só seria válido na equipe se ele já soubesse que ficaria até a Copa. Mas não é isso que as partes declararam.

Do jeito que está, até junho, não há tempo para treinar. As ideias testadas e colocadas em prática no Fluminense precisam de mais tempo na seleção. Tenho dúvida se é possível no curto prazo que tem. E também porque os jogadores convocados atuam de outras formas em seus respectivos times na Europa e no Brasil.

Desse ponto de vista, Diniz, inteligente que é, vai abrir mão de algumas ideias e trabalhar mais em prol do resultado, o que ele não gosta, mas que talvez a condição lhe exige.

Foi uma ducha de água fria a derrota para o Uruguai na última partida. E mais ainda a forma com que o Brasil jogou em Montevidéu. Ele não terá mais Neymar, operado, e terá de se virar com outras estratégias para enfrentar dois pesos pesados da disputa, os colombianos e os mesmos argentinos de quem ganhou a Libertadores. Reforçados de Messi.