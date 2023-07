Dorival organiza o São Paulo, dá um nó em Abel, ganha confiança e sobe degraus no futebol brasileiro

Uma coisa precisa ficar clara antes de qualquer análise da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil: o São Paulo foi melhor nas duas partidas. Ponto. Daí para frente, cada um pode ter argumentos diferentes para todas as situações dos jogos. Também é preciso deixar claro que Dorival Júnior não é apenas um cara de sorte, embora sua vida como atleta e treinador tenha demonstrado isso. Ele é competente. Tem seu jeito menos badalado, muito mais respeitoso, mas é inegável que cresce na profissão e subiu degraus desde que assumiu o Flamengo e agora organiza o São Paulo.

Organização é uma das palavras que mais me agradam no futebol moderno. Vejo organização em tudo. Há muitas outras palavras mantidas dentro das quatro linhas, algumas delas de quando o jogo era menos profissional e mais amador, menos pensado e mais mais mágico. Mas se tivesse de apontar uma característica desse São Paulo sob o comando de Dorival, seria um time organizado.

Dorival Júnior tem contra com o São Paulo até o fim desta temporada Foto: Carla Carniel / Reusters

Dentro de um Allianz Parque pulsando com 41 mil palmeirenses, Dorival sabia exatamente o que tinha de fazer. E seus jogadores também. Entrou no campo para aquecer bem antes de a massa ganhar seus lugares, de modo a ter mais tranquilidade e, ao mesmo tempo, sentir a vibração contrária do estádio. O Palmeiras entrou minutos depois, quando Fernando Prass, o convidado da noite, fazia uma apresentação. Nos arredores, nada mudou após a morte da torcedora Gabriela Anelli, de 23 anos.

Em campo, Dorival organizou seu time com duas linhas defensivas, uma de cinco jogadores, que tinha em Arboleda seu xerife, e outra de três à frente dos atacantes palmeirenses. Sabia que a bola ficaria com Dudu, Piquerez, Veiga e companhia. Pediu para que o goleiro Rafael segurasse a bola no limite da orientação da arbitragem para ganhar aqueles minutos preciosos. Teve muito jogador pedindo atendimento e levando as mãos ao rosto na tentativa de enganar a arbitragem (todos fazem isso no futebol) e ganhar mais tempo.

Dorival também deixou Luciano ‘bagunçando’ o meio de campo, provocando e até dando algumas pegadas fortes nos rivais. Deveria ter sido expulso numa segunda falta em Zé Rafael para cartão amarelo, o segundo, por que ele já tinha um. Mas Daronco deixou o jogo seguir.

Calleri foi tímido na primeira etapa, mas apareceu no segundo tempo. Ele jogou no sacrifício pelas dores nas costas. Jogou pelo São Paulo, por ele e também por Dorival. Não sei se jogaria por Ceni. O árbitro também errou ao anular gol do argentino no segundo tempo. Daronco foi chamado pelo VAR e não mudou de opinião, marcando uma carga em Zé Rafael antes de Calleri marcar de cabeça. Para mim, com todas as letras, gol normal.

Os méritos são todos dos jogadores do São Paulo, não há dúvidas. Continuo defendendo que o treinador, quando muito, tem 25% dos méritos de uma vitória. O restante é de quem está em campo. É inegável que Dorival bateu nesse teto nas duas partidas contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Armou para cima de Abel e se deu bem. O resultado é a constatação mais simples desse bom trabalho, mas não o único.

O Tricolor é mais organizado agora em todos os seus setores. Não se apavora ou se desmancha quando sofre gols. As jogadas de ataque acontecem naturalmente, e com jogadores diferentes, como Caio Paulista e David, os autores dos gols no Allianz. A defesa está mais sólida, errando menos.

Não é um time formado, pronto, que brilha diante de seus rivais e não sofre em campo. Nem tem craques no elenco. Destaca-se, no entanto, por essa confiança que voltou sob o comando de Dorival, essa pegada mais intensa durante os 90 minutos, condição que também não tinha porque o time cansava facilmente no segundo tempo, e organização, padrão, um estilo para cada jogo da temporada, dentro e fora de casa. O torcedor do São Paulo tem motivos para tirar a camisa do baú e pensar em coisas melhores.