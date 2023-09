Dudu recebe mensagens dos companheiros do Palmeiras após notícia da lesão e do fim de linha em 2023

O atacante Dudu recebeu o carinho dos companheiros do Palmeiras tão logo soube que a temporada havia acabado para ele. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e terá de passar por cirurgia de correção nesta semana. Depois disso, ele terá um tempo de molho em casa para retomar suas atividades de fisioterapia. É um tratamento lento e que requer muita paciência do atleta. Dudu não vai perder a convivência com o elenco porque ele passará esse longo período de recuperação na Academia.

A previsão mais otimista fala em seis meses. A menos otimista, em nove meses a um ano. Os médicos preferem esperar os primeiros meses para fazer as avaliações. Ele perde o fim da temporada 2023 e o começo de 2024. Seus movimentos terão de ser retomados lentamente até que o joelho suporte novamente o peso do corpo. A cirurgia em si é o procedimento mais fácil. Dudu encorou a lesão como uma provação na sua vida. Os jogadores fizeram um vídeo para ele. Veja:

No ano passado, o Estadão publicou uma reportagem sobre a evolução das cirurgias no joelho com o avanço da medicina com o seguinte título: 'Evolução das cirurgias do joelho evita fim de carreira de atletas profissionais e amadores. Técnicas mais modernas permitem estender período de atividade de jogadores mesmo após graves traumas; tratamento se estende para corredores anônimos e para quem gosta de jogar futebol no fim de semana













