Duvido que Leila não saiba o destino de Abel Ferreira no Palmeiras: seu silêncio é uma estratégia

Dois grandes personagens do futebol brasileiro estão de malas prontas e farão falta. Um deles, o atacante Luis Suárez, já tem sua saída anunciada pelo Grêmio. Ele jogará as duas últimas partidas do Brasileirão, com uma grande festa neste domingo contra o Vasco, na Arena. Quem também ensaia um adeus, mas que não está confirmado, é Abel Ferreira, do Palmeiras. O treinador português dá sinais de saturação e fim de linha no Brasil, embora tenha contrato de mais uma temporada. A torcida pede sua permanência.

Abel e a direção do Palmeiras se fecharam com foco na possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro, façanha que poucos acreditavam, inclusive o próprio treinador, dada a vantagem no passado do Botafogo na liderança, mas que depois teve modificações na tabela e seu time começou a acreditar. A chance de ganhar o torneio mais difícil do futebol brasileiro talvez tenha dado a Abel o pretexto que ele precisava para antecipar sua saída.

Abel Ferreira volta a comandar o Palmeiras no fim de semana depois de cumprir suspensão na quarta, diante do América Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Suas manifestações geraram inicialmente dúvidas na diretoria do Palmeiras, que sempre se manifestou no sentido de acreditar no seu trabalho e deixar um contrato em branco por tempo de duração em sua mesa na Academia. Abel fica no Palmeiras quanto ele quiser, uma condição na contramão ao que se faz com os treinadores no Brasil. Abel quebrou essa barreira e tomara tenha plantado uma semente na cabeça pouco fértil dos dirigentes de que quanto mais tempo o bom técnico permanece no clube, mas chances de fazer um bom trabalho ele tem. Geralmente, os dirigentes pensam o contrário disso.

O fato é que a presidente Leila Pereira já sabe o que vai acontecer com Abel após a temporada de 2023. Ela é a primeira a saber. Nunca houve joguinhos entre eles. Abel tem a confiança de Leila e Leila tem o respeito de Abel, como deve ser uma relação profissional no futebol, embora o convívio positivo faça com que os sentimentos pelo clube aumentem, como sempre diz o treinador.

O silêncio de Leila sobre a possibilidade de perder Abel dá algumas pistas. A presidente pode anunciar a decisão após o Brasileirão, com ou sem conquista. Se ganhar, a dor será menor. A festa dos palmeirenses pode diminuir a dor da perda do seu treinador. É uma possibilidade. A outra, muito comum no futebol, é não tratar de assuntos importantes em momentos importantes. O clube admite. Penso que isso faz mais parte dos tempos amadores do futebol.

A outra possibilidade é que todos no Palmeiras já sabem da decisão de Abel e guardam silêncio a pedido dele próprio e da direção. O grupo é unido a ponto de fazer isso sem problemas. Ele sempre pregou o respeito a seus jogadores e chefes, então não combina com ele esconder uma informação tão importante quanto essa, sobre seu futuro.

A diretoria do Palmeiras pode ainda ter costurado tudo nos bastidores para poder anunciar outro nome assim que a notícia se confirmar, se é que vai confirmar. Dois treinadores estariam no patamar da seriedade e competência de Abel nesse momento no futebol brasileiro, Voyvoda, do Fortaleza, que parece ter chegado ao seu fim de ciclo no time nordestino, e Caixinha, do Bragantino, português como Abel, mas ainda com muito a crescer. São treinadores mais baratos.

Para os palmeirenses, no entanto, há uma terceira via, muito mais simples e feliz, e também pedida nas redes sociais desde quarta-feira, quando a torcida fez um mosaico com o rosto do treinador no Allianz Parque na partida diante do América-MG. É a permanência de Abel por mais uma temporada, como dizem as letras nada miúdas de seu contrato.

Leila Pereira também pode estar deixando como cereja da festa (ela adora fazer isso), com a conquista ou não do Brasileirão, a boa notícia para seus seguidores. Faz parte do show. Um ‘Abel fica’ teria o poder de dar aos palmeirenses um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Se for embalado pelo título, seria um fecho de temporada com chave de outro.

O fato é que Suárez e Abel, se o treinador for mesmo embora, farão falta ao futebol brasileiro. O Brasil precisa ter nomes importantes nos seus clubes para atrair cada vez mais torcedores e interesse de todos. Isso fortalece os negócios e a paixão. Suárez contribuiu muito nesse processo neste ano, assim como faz Abel desde que chegou ao País.

