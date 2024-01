Ser presidente de clube não é fácil. Nem é para qualquer um. Nossos dirigentes ainda pisam com um pé na canoa do amadorismo e com o outro na canoa da modernidade. Já passou da hora de meter os dois pés de um lado só, e deixar afundar no rio vícios e procedimentos do futebol nos tempos do meu avô. Não gostaria de citar nomes para não provocar melindres, nem tanto nos próprios cartolas (aliás, cartola é uma palavra do passado e do tempo do amadorismo), mas nos seus assessores mais próximos. Mas eles estão por aí tomando decisões em ‘empresas’ cujas receitas estão se aproximando de R$ 1 bilhão por ano. Os clubes da primeira divisão do Brasil arrecadam entre R$ 500 milhões e R$ 900 milhões, em média. É muito dinheiro.

PUBLICIDADE Nunca entendi como esses dirigentes não conseguem gerir o futebol com tanto dinheiro, diga-se, renovado a cada 12 meses. As dívidas crescem a cada temporada, não em todos, mas na maioria. As contas não são pagas em dia e os processos trabalhistas só fazem aumentar. Isso não muda. Nossos presidentes, os homens e mulheres (no caso do Palmeiras) que tomam as decisões, precisam de um banho de administração e responsabilidade. Falo no geral, mas destaco que sempre há exceções. É muito legal mudar e derrubar comandos de décadas e vícios nos clubes. É necessário a renovação. Assim como é também que os novos postulantes ao cargo, antes mesmo de eleitos, estejam engajados nas coisas do clube, em seus problemas, suas dívidas e receitas e em todos os processos de gestão, principalmente do futebol, o carro-chefe das agremiações e das SAFs. Não dá para assumir de qualquer jeito um clube que fatura milhões de reais. Não dá para ser presidente só na vontade e nas promessas e fazendo o que a maioria sempre fez: gastar sem compromisso e inteligência.

Dirigentes do futebol brasileiro amarrados com a Liga Forte Futebol para a criação de uma liga nacional Foto: Liga Forte Futebol

O futebol brasileiro tem de melhorar em muitos sentidos e dá para perceber isso nos primeiros movimentos da temporada. Melhorar a cabeça e a formação dos dirigentes deveria ser, talvez, um dos primeiros passos. Sim, porque quando o presidente pensa fora da caixinha, com mais cautela, e se mostra mais bem preparado, os nós são desatados.

Não se administra um clube com sucesso de um dia para o outro. Temos exemplos de gestões mais duradouras, com erros e acertos, mas que apresentam resultados positivos e de destaque. É preciso olhar para os exemplos que dão certo em todos os cantos do planeta.

Os cartolas falastrões estão ou deveriam estar com seus dias contados. Prometer é coisa de político e não deveria ser de dirigente de futebol, que trabalha no dia a dia de um time que precisa apresentar retorno imediato. Há ainda um outro ‘defeito’ desses cartolas amadores e paraquedistas: a necessidade doentia de contratar jogadores. Geralmente, eles fazem promessas sem saber quanto dinheiro tem no caixa. São despreocupados em gastar o que não têm. E saem comprando, prometendo, para se aproximar dos torcedores e se ver bem na fita. São uns falastrões.

Poucos trabalham com os pés no chão, olhando o extrato bancário e o orçamento mensal. Alguns antecipam receitas e se afundam ainda mais nas dívidas futuras. Isso é de um amadorismo sem tamanho. Também dos tempos do meu avô. Negociações são malfeitas. Compras e vendas são malfeitas. Contratos são malfeitos. Tudo errado, portanto.

Ou seja: ser presidente de clube não é tarefa para qualquer um. Aquele discurso que o cara é torcedor do time desde criancinha não vale nada para credenciá-lo ao cargo. Afinal, todos os que não viraram a casaca são torcedores do time desde que nasceram. Esse papinho não convence mais ninguém, nem os torcedores nem os patrocinadores. O resultado desse amadorismo se vê todos os dias na maioria dos clubes do Brasil. O futebol brasileiro tem potencial para crescimento em todos os setores, inclusive de arrecadação, mas não com esses cartolas.