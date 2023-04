É melhor a CBF deixar Fernando Diniz e Abel Ferreira onde eles estão

Não é à toa que a CBF olha com carinho para dois treinadores que trabalham no futebol brasileiro para assumir a seleção. Fernando Diniz é uma espécie de aprendiz de Abel Ferreira. Essa comparação pode ser vista na intensidade do jogo de Palmeiras e Fluminense, mas também no jeito de usar seus respectivos jogadores em esquemas diferentes, na busca pela perfeição e, mais recentemente, como se descobriu neste ano, no apetite de vencer.

Há muitos detalhes semelhantes entre Diniz e Abel, e um deles se aproximou no Estadual 2023, quando o Flu tirou do Flamengo o título do Carioca e pôde comemorar a conquista. Diniz foi festejado pela torcida tricolor, abraçado pelos atletas e cumprimentado pela diretoria do clube. Ele é querido nas Laranjeiras nos moldes de Abel no Palmeiras. Faltava, no entanto, erguer uma taça. Não falta mais.

Em comum, Diniz e Abel são ‘professores’ no sentido de repassar suas ideias e trabalhar no ano para que elas sejam aprendidas e colocadas em prática e, assim, que os jogadores se aprimorem na profissão e sejam profissionais completos. Há ainda entre ambos uma pitada do desejo de todo educador de formar homens melhores. Diniz e Abel não são professores, embora tenham em suas bagagens ensinamentos a oferecer no futebol.

Isso anima o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que se vê na estaca zero em sua missão de arrumar um técnico para a seleção pós era Tite. A entidade trabalha com a intenção de não precisar trocar de comando até a Copa de 2026, mas não encontra postulantes desempregados à altura no futebol brasileiro e menos ainda nos times da Europa.

Fernando Diniz tem feito um ótimo trabalho no Fluminense Foto: Sergio Moraes / Reuters

Diniz e Abel sempre estiveram na mira, mas eles também são reticentes ao cargo, talvez pela falta de projeto e ideias da entidade para a seleção e a desconfiança de apoio irrestrito ao trabalho caso os resultados não apareçam de imediato.

Abel está mais pronto, mas ele sabe, inteligente que é, das dificuldades de se montar um time trabalhando apenas uma semana por mês. Sua experiência é de treino diário, de envolvimento de todos, de dedicação integral e dos acertos necessários a cada jogo. Sua intensidade e domínio não seriam possíveis na seleção.

Há ainda sua felicidade no Palmeiras, seus compromissos com a presidente Leila Pereira e um contrato vigente - talvez fora de moda nos dias atuais, mas valores que Abel Ferreira preza no futebol. O combinado é o combinado.

Diniz ainda não está pronto, e todos sabem disso, inclusive ele, de modo a não poder ser alçado à seleção sem mais rodagem e antes de ganhar a plateia. Seria um suicídio, como tantos outros cometeram em clubes, trocando o certo pelo duvidoso por mais dinheiro e também mais prestígio. Então, é melhor a CBF deixar Diniz e Abel onde eles estão.