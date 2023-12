É preciso falar de Diniz, de suas ideias sobre futebol e do desafio de jogar o Mundial de Clubes

Temos de falar de Fernando Diniz. O treinador desengonçado e de cobranças duras e fora do tom tem mais uma chance de subir um degrau, altíssimo, em sua carreira e de ser observado cada vez mais pelas ideias e forma de organizar seu time. Diniz não é um técnico por quem se morre de amores, nem mesmo depois de ganhar a Libertadores com o Fluminense, muito menos por causa de seu trabalho na seleção brasileira, que não funcionou ainda por falta de tempo e correria de querer mudar tudo de cara. Precisa de tempo mesmo com os melhores.

Ele acorda todos os dias para se provar, diferentemente dos colegas de profissão mais badalados. Ainda se olha para Diniz com desconfiança. Muitos acham que ele é daqueles que sobem um degrau e descem dois, como a maioria dos treinadores do futebol brasileiro.

Mas é preciso falar de Diniz. A temporada colocou o treinador em outro patamar. Se der certo no Mundial de Clubes da Fifa, ele começa a ser observado também na Europa. Já se sabe que seu nome e jeito de olhar o futebol e montar equipes já saíram nos Estados Unidos, no grande jornal The New York Times. Diniz vai na contramão do futebol atual, o tal do posicional ou qualquer outro nome que se queira dar a isso. Diniz pensa rápido, mas seu trabalho é mais lento, cadenciado, em que os jogadores correm pelo campo sem guardar lugar. Não é uma bagunça estratégica, mas poderia ser um bom samba sem compromisso. Diniz não me parece ser do samba.

Fernando Diniz confessou ansiedade para estrear com o Fluminense no Mundial de Clubes da Fida Foto: Ali Haider / EFE

Há vários caminhos para se montar um time e também para ganhar competições. Diniz escolheu um em que acredita, de jogadores entrosados e dedicados, de mais correria do meio para trás do que do meio para frente, de habilidade objetiva e sem firula, sem amarras no posicionamento de atletas, sem se livrar da bola diante das dificuldades... E por aí vai.

O que mais gosto nas ideias de Diniz é atacar por um lado só quando ele identifica fragilidade no rival. Ele é capaz de mandar seus dois pontas para o mesmo lugar, a fim azucrinar o setor defensivo do adversário.

Mas Diniz não é bobo. Suas ideias podem até apontar para um caminho tortuoso entre dois pontos e não o mais curto, que seria uma reta. Mas ele tem jogadores importantes em seu esquema. Um zagueiro como Nino é um deles. Um volante que não se cansa, como André, é outro. Atletas para segurar o jogo e a bola como Ganso. E um atacante capaz de fazer gols em apenas um toque. Seu trabalho é reunir um elenco com essas peças e saber usá-las durante a temporada. Neste ano, Diniz também pôde contar com Marcelo. O lateral não é mais lateral, mas joga pela esquerda e sabe o que faz. Joga livre.

Outra faceta de Diniz é permitir que seus jogadores cometam erros dentro de campo, embora ele cobre isso na beira do gramado feito um maluco. Seu jeito só dá certo porque há um elenco e líderes desse elenco dispostos a ouvi-lo. Sem isso, não daria. Sua obra não está acabada. Nem sei se é uma obra. Há processos a serem implementados o tempo todo, com mais treino e menos sofrimento. Abel Ferreira faz algo parecido no Palmeiras, aparentemente, com mais facilidade.

Diniz tem sua fórmula que não deve em nada aos outros. Sua melhor contribuição é mostrar um futebol alegre e competitivo, se livrar dos discursos de sempre da turma da bola e esbanjar confiança, sem medo, inclusive, de admitir que fez tudo errado em alguns jogos. Diniz nunca deixou de ser Diniz e isso é respeitado.

Mas penso que Diniz é técnico de clube e não de seleção. É do trabalho diário e não dos encontros mensais. É do detalhe e da conversa cara a cara e não dos recados de tempos em tempos. Temo que a seleção acabe com Diniz.

O que faltava em seu trabalho, já destacado, era a regularidade e as conquistas. A campanha do Brasileirão 2023 e a taça da Libertadores acabaram com isso. Ele se encontrou no Fluminense. Ganhando ou perdendo o Mundial de Clubes, seu trabalho continuará sendo observado. Diniz é desses técnicos que podem melhorar. Não atingiu seu ápice. Na verdade, por suas ideias, esse ápice nem existe, embora deva ser perseguido o tempo todo.

