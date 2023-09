É preciso trazer a seleção brasileira de volta para a Terra depois de tanta euforia após 90 minutos

É preciso voltar com a seleção brasileira para a Terra após a boa vitória do time diante da Bolívia em Belém. De sexta para cá, tudo de bom foi tido do time nacional após 90 minutos de bola rolando, mesmo vindo de fracassos seguidos em Copa dos Mundo e com quase os mesmo jogadores. A única mudança diz respeito ao comando de Fernando Diniz, o novo treinador, que tem boas ideias, mas também é questionado em seus trabalhos nos clubes. É muito cedo para tanta euforia.

Dessa forma, se não der certo de novo, o tombo será grande. É impossível mudar tudo o que o Brasil vem mostrando em três treinos incompletos e em um jogo diante de rival fraco, como foi a Bolívia na estreia do time nas Eliminatórias para a Copa de 2026. Até outro dia, após a eliminação no Mundial do Catar, ninguém no elenco prestava. Era tudo perna de pau. Quem não jurou desistir da seleção?

Raphinha e Neymar treinam para a partida contra o Peru, em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa de 2026 Foto: Guadalupe Pardo/ AP

O Brasil vai mal em Copas desde sua última conquista, em 2002, quando ganhou o penta. De lá para cá, foi só decepção e pauladas, algumas doidas. Bateram na seleção sem o menor pudor. Neymar jogou bem, mas ainda precisa provar que quer ser o protagonista que nunca foi nas três Copas do Mundo que disputou, de 2014 a 2022. Não digo isso sobre o seu futebol ou talento. Em relação a isso, não há dúvidas. Ele é bom. Mas sempre se enrola com assuntos paralelos e acaba perdendo o foco. É dele.

Então, apesar de ter jogado bem e feito seus gols, ainda precisa mostrar mais ao torcedor. Preciso ver uma sequência de seriedade e profissionalismo. Ele terá de jogar muito mais agora porque a liga saudita não credencia nenhum jogador para a Copa, a não ser os atletas do país. O pênalti que cobrou e que ficou apagado pelos dois gols que fez depois foi um horror. Se o Brasil dependesse dele para ganhar uma classificação, teria sido eliminado.

O discurso é de renovação e isso é bom. A vida é de ciclos mesmo. Termina um e começa outro. Gosto disso e o futebol permite esse pensamento a cada temporada. Toma-se um banho gelado e todos estão prontos para a luta. Napoleão já dizia que era preciso dormir cinco minutos para retomar a batalha.

Outra coisa bem diferente é achar que a água virou vinho. A seleção não mudou com a chegada de Diniz a ponto de reviver seu passado glorioso, tampouco com as entrevistas dos atletas em abraço ao treinador. Tenho dúvidas se isso vai ser possível um dia, de o Brasil voltar a mandar no futebol. Penso que nunca mais a seleção dará as cartas nas Copas. O sucesso requer prazo de preparação e ele acontece dentro e fora de campo, com gerações talentosas e com essas químicas que somente o futebol pode explicar.

Não é assim de um dia para o outro. A Argentina viveu isso na campanha da Copa passada. Deu liga um grupo que estava junto fazia anos, mas sem sucesso. Houve um amadurecimento coletivo motivado também por um treinador, Scaloni, que caiu nas graças de todos depois de muitos problemas com comissões técnicas. O Brasil copia esse modelo. Pode dar certo? Pode. Mas não se tem essa resposta em 90 minutos.

Já discutimos anteriormente, todos nós, o peso e a validade das Eliminatórias Sul-Americana para a competitividade da seleção brasileira. Desse ponto de vista, não mudou nada. Continua valendo pouco. Os rivais melhoraram e o Brasil piorou. Jogar uma Copa tem sido pesado para os jogadores brasileiros. Enquanto isso não mudar, enquanto esse fardo não for retirado nas costas do elenco, sempre vai ser uma aposta sem previsão as fases agudas do torneio mundial, como foi diante da Bélgica (2018) e da Croácia (2022).

O que Diniz fez nesta Data Fifa foi plantar um feijão no copinho com algodão. O resto é trabalho, envolvimento, seriedade, alegria, disposição, confiança e tudo mais que é capaz de fazer de um elenco um time campeão. Leva tempo. Qualquer coisa diferentemente disso, é euforia. Desculpe se acabei com ela.