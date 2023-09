Empate com Boca em La Bombonera foi ótimo: Palmeiras abusou dos erros de passes e estava bagunçado

O Palmeiras abusou do direito de errar passes e ter jogadores fora de posição. No primeiro tempo contra o Boca Juniors, em uma La Bombonera pulsando, o time de Abel Ferreira parecia bagunçado, característica que nunca pertenceu ao treinador português. Talvez ele tenha pensado em movimentações para confundir a marcação do rival argentino. A bola também pulou o meio de campo, com muitas ligações diretas aos atacantes, que nada conseguiram.

Como foram muitos lançamentos no primeiro tempo, está claro que era uma determinação de Abel, uma maneira de atuar em Buenos Aires. Alguns jogadores também não foram bem, ou não mostraram tudo o que sabem e podem. Gabriel Menino errou passes e perdeu bolas que normalmente não perde. Artur zanzou pela direita e meio da área, sem ser uma referência. Mesmo assim, ele foi o mais perigoso. Raphael Veiga não achou espaço para jogar. Mas teve duas chances de arremates. Rony só fez correr. Foi nulo.

Medina e Raphael Veiga disputam bola no meio de campo: empate sem gols entre Boca e Palmeiras pela semifinal da Libertadores Foto: Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Piquerez, em algumas vezes lá na esquerda, ficou com dois adversários para marcar. Teve muito trabalho, portanto. O Boca foi melhor durante os 90 minutos. Cavani teve boas chances de cabeça. Barco mostrou por que é apontado como a grande revelação do time portenho. Mas também faltou qualidade à dupla nas finalizações. O Boca chutou mais do que o Palmeiras. Muito mais. Os dois semifinalistas da Libertadores jogaram pressionados e visivelmente preocupados em não errar, em não perder bolas no meio de campo capazes de facilitar a vida do rival.

O árbitro deixou o jogo correr. É isso atrapalhou mais os jogadores brasileiros, que sempre param nas jogadas e ficam esperando a marcação. Mayke funcionou mais na composição do meio e defesa do que no ataque. Artur teve muita dificuldade para dominar a bola. Quando conseguia, era atropelado pelos marcadores. Saiu de campo torto, reclamando de dores lombares. Não entendeu que o árbitro deixaria o jogo correr.

A defesa foi o ponto forte do Palmeiras na Argentina. Marcos Rocha passou o jogo todo disperso, lento, parecia estar desligado e sem entender que se tratava de uma decisão com o Boca em sua casa. Demorou para cair a ficha. O Palmeiras já vinha do Brasileirão com problemas de finalização. Piorou na Libertadores.

Com o passar do tempo, o time argentino foi cansando e dando mais campo ao rival. Pelo menos a marcação já não era intensa e alta. Cavani e Barco foram os mais técnicos da partida. O Palmeiras não teve esse jogador. Nenhum deles. Foi mais coração e raça do que técnica e categoria. Se o time foi trabalhado para ocupar os espaços, principalmente no meio e na defesa, e correr atrás dos rivais, então funcionou. Se essa foi uma opção de jogo, então deu certo, porque o melhor para o Palmeiras foi o resultado. O empate sem gols agradou a todos do lado do clube brasileiro, de torcida a jogador, passando pela comissão técnica. Porque todos sabem que no Allianz será diferente.