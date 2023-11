Endrick, o Puro Sangue, deixa o Palmeiras vivo e na cola do Botafogo após virada memorável no Rio

O que o Palmeiras fez diante do Botafogo foi algo para ver e rever para sempre. Foi uma dessas viradas históricas do futebol, uma partida para coroar a carreira de um garoto chamado Endrick, mas não só dele, de todo um time que perdia por 3 a 0 e conseguiu mudar o rumo de uma derrota com quatro gols no segundo tempo, de forma limpa, justa e corajosa. Ninguém imaginava isso.

Primeiramente, não se esperava que o Palmeiras fosse para o intervalo tomando uma surra de três gols. Depois, ninguém acreditava que o time conseguisse marcar quatro gols, com drama e suor.

Abel mexeu no posicionamento do Palmeiras no intervalo sem trocar peças e mudou tudo. Mudou a cabeça dos atletas. Deu a eles esperança. Mudou a postura derrotada da primeira parte do jogo e aceitou uma apresentação péssima nos primeiros 45 minutos. Sabia que não iria ficar pior. E assim o Palmeiras foi fazendo seus gols e evitando outros mais do Botafogo, como o pênalti de Tiquinho defendido por Weverton. A frase do treinador palmeirense foi certeira: “só um time no Brasil é capaz de fazer isso”.

Endrick pega a bola após marcar contra o Botafogo: vitória de virada por 4 a 3 do Palmeiras no Rio Foto: Pedro Kirilos / Estadão

Para os palmeirenses, o que a equipe fez foi de um orgulho sem tamanho para seus seguidores, digno de buscá-la no aeroporto na volta para São Paulo, como se fosse um campeão, o que não é nem se sabe se será.

Isso é Palmeiras! Me escreveu um amigo assim que Murilo fez o quarto gol nos acréscimos. Que loucura! Que felicidade! E que tristeza para os botafoguenses. Heróis e vilões. Menos vilões e mais heróis. Fico também com as declarações do goleiro do Palmeiras ao dizer que foi um jogo para as duas equipes se orgulhar.

Se tivesse de apontar um herói, ficaria também com Endrick. Como jogou esse garoto! 17 anos e já vendido ao Real Madrid. Talento puro. Um puro sangue! Foi seu jogo para a maioridade. De batismo. Com dois gols num duelo tão gigante, Endrick deixou de ser menino para se tornar homem. Acorda hoje como um jogador pronto. Madri vai falar do atacante palmeirense nesta quinta. Ele está de malas prontas para desembarcar no Santiago Bermabéu.

Continua após a publicidade

Logo vão arrumar um apelido para ele. A Europa adora isso, mais os italianos do que os espanhóis. Poderia sair daqui já com um. Puro sangue! Endrick, um Puro Sangue!

Mais do que tudo o que vimos nesta partida, o que não foi pouco, a vitória deixou o Palmeiras a três pontos do Botafogo. Três pontos. Nem o jogo a menos que o time do Rio tem é capaz de desmotivar a equipe de Abel. É tudo ou nada de agora em diante. Tudo ou nada. O Palmeiras está em alta. O Botafogo, em baixa. E o Brasileirão, totalmente aberto.

LEIA OUTRAS COLUNAS DE ROBSON MORELLI