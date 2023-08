Entenda a situação de Lucas Moura para assinar com o São Paulo pelo menos até o fim desta temporada

Mesmo se for somente até o fim desta temporada, o São Paulo tem de se esforçar para ter Lucas Loura no seu elenco. Seria mais uma boa tacada da diretoria depois da chegada de James Rodríguez. Lucas Moura já foi chamado de Marcelinho, aquele mesmo que fez história no Corinthians, pela semelhança dentro de campo e porte físico. Não demorou para ele assumir o nome de batismo no Morumbi e se transformar num dos principais jogadores do São Paulo e depois da Europa.

As negociações estão caminhando e podem ter um desfecho nesta semana. Seria muita felicidade para a torcida. Para quem não tinha dinheiro para nada nem intenção de reforçar o elenco, o clube agiu em silêncio e, dando certo mais essa negociação, mudou o seu patamar na temporada. James e Lucas chegam para jogar. O colombiano já chegou.

Lucas Moura em jogo doo Tottenham: atacante negocia sua volta ao São Paulo aos 30 anos Foto: Molly Darlington / Reuters

Lucas está livre no mercado e não tem, por ora, oferta da Europa. A janela fecha nesta quarta-feira, dia 2, e sempre há aquelas negociações de última hora. Lucas vai esperar. Sua intenção é jogar nos Estados Unidos. Ele tem 30 anos, portanto, dois a menos do que James. Mas não há mais vaga para ele na MSL como jogador estrangeiro. Ele teria de esperar por mais seis meses. Enquanto espera, jogaria no São Paulo. É com essa trama que o clube brasileiro conta.

É questão de dinheiro, mas não somente isso para ele assinar com o São Paulo. As partes negociam com tranquilidade, sem sobressaltos, de modo a não deixar o clube sem condições de honrar o compromisso com o atacante e, da parte de Lucas, sabendo que o time do Morumbi não tem como bancar seus vencimentos da Europa. Desse ponto de vista, tudo será resolvido. O atleta espera o fechamento da janela.

Há ainda os sauditas, como havia no passado recente os chineses. Clubes do país do oriente médio estão contratando sem se preocupar com qualquer fair play financeiro. O governo saudita, de forma indireta, deu R$ 4 bilhões para quatro clubes que administra por meio de um fundo. É dinheiro para reforços. Os chineses fizeram a mesma coisa anos atrás e não deu em nada. Não quer dizer que os sauditas fracassem em sua tentativa. Cristiano Ronaldo está no país. O jogador português tem sido um pescador de atletas para o futebol saudita.

Lucas poderia atuar pelo meio e pelas pontas no São Paulo. James atuaria pelo meio. Dorival teria ainda Luciano e Calleri e todos os outros para montar um esquadrão forte. Fazia tempo que ninguém se feria ao time do São Paulo como esquadrão. O resultado já poderia ser visto nesta temporada. Tem Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão.

Na Europa, Lucas sempre foi um atleta bem visto. Não teve muitas chances na seleção brasileira e ficou no banco de reservas parte de sua carreira, mas nunca foi um jogador sem rumo ou descartável. No Brasil, sobraria em campo. Ele jogou no PSG e no Tottenham. Não é pouco. Deixou o São Paulo em 2012.

O São Paulo ainda teria os meses que faltam do ano para seduzi-lo a ficar por mais tempo. O ambiente do elenco, o carinho da torcida e o respeito de Dorival Júnior podem ajudar nesse processo. Por isso que digo que não se trata apenas de dinheiro. O futebol brasileiro precisa ter mais do que reais na mesa para manter e contratar seus jogadores.

James disse isso quando chegou ao Brasil. O colombiano comentou que escolheu o São Paulo pela sua bandeira, tradição no Brasil e na América do Sul, por ser um time que já ganhou Mundiais e tem em sua história a presença de jogadores importantes no cenário, como Raí e Kaká, para citar dois craques mais recentes. Mas a lista é grande. É isso que o São Paulo tem de ‘vender’ para fora do Morumbi. É assim que o jogador brasileiro precisa olhar para os times do País.

Há ainda uma necessidade iminente no clube do Morumbi: trabalhar bem em todos os seus setores. Digo isso em referência ao departamento médico e de fisiologia, aos Reffis de modo geral. O clube enfrenta muitas cobranças nesse sentido. Os jogadores precisaram ser mais bem preparados para não ter tantas contusões e o clube precisa se aparelhar para recuperar no menor tempo possível seus atletas machucados. Nada que já não tenha tido no passado.

Em sua gestão, com o presidente Júlio Casares ou com qualquer outro, precisa aprender a condição básica do futebol e da vida: gastar menos do que arrecada, pagar suas contas, fazer caixa para conseguir manter seus melhores jogadores sempre. Está na hora de os times brasileiros mudarem suas estruturas. É preciso dar um salto nesse quesito. Para isso, o futebol necessita de profissionais mais competentes e sérios.