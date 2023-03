Entenda as diferenças do Palmeiras para São Paulo, Corinthians e Santos, de gestão a elenco

Nos últimos anos, torcedores rivais apontaram o sucesso esportivo do Palmeiras pelo investimento pesada de R$ 100 milhões da Crefisa no futebol. A empresa presidida por Leila Pereira e seu marido faz aportes financeiros no clube desde 2015, quando o casal resolveu movimentar seus negócios e ajudar o time do coração, como ela conta. Agora presidente do Palmeiras, Leila opera nas duas pontas da mesa. Esse montante era sempre apontado pelos rivais como a diferença do Palmeiras para os demais. O Paulistão mostrou que não é bem dessa maneira. Ou apenas o dinheiro.

Há muito mais nesse caminho que separa o time alviverde de Corinthians, Santos e São Paulo, todos eles eliminados das fases decisivas do Estadual. Dos grandes do Campeonato Paulista, apenas o Palmeiras se classificou para a semifinal. Ituano roubou a vaga do Corinthians. Bragantino entrou no lugar do Santos, que nem se garantiu paras as quartas de final. E o São Paulo tomou uma rasteira do Água Santa.

Rogério Ceni ainda não se acertou no comando do São Paulo: seu trabalho não evolui Foto: Alex Silva / Estadão

É claro que a receita ainda conta bastante, mas o balanço do Palmeiras de 2021 de R$ 947 milhões também diz respeito ao dinheiro de premiações por conquistas e não somente de investimento puro e simples. No mesmo ano, o Santos teve receita de R$ 406 milhões sem ganhar nada. O Corinthians fechou a temporada com R$ 502 milhões. E o São Paulo levantou em seu ano fiscal R$ 465 milhões. Os balanço do ano passado deve mostrar receitas mais próximas entre os clubes paulistas, ainda com o Palmeiras liderando essa corrida.

Ocorre que não é somente dinheiro. O modo de gerir o futebol mostra muita diferença entre os quatro clubes. Podemos começar pelos treinadores, ou pela troca de treinadores. Abel Ferreira está há quase de três anos no comando da equipe. Isso faz diferença. O Santos trocou de técnico algumas vezes, jogando o trabalho de cada um deles na lata do lixo e começando do zero a cada nova contratação. O elenco se perde com tantas mudanças.

O Corinthians também mudou na posição algumas vezes. Vítor Pereira ficou um ano e se mandou. Foi para o Flamengo. Antes dele, a aposta era em Sylvinho, que também não deu certo. Agora tem Fernando Lázaro, que é um treinador debutante na profissão ainda com muito a aprender. Não há como competir com Abel Ferreira, por exemplo. Ambos são iguais, porém, no trato com o elenco. Os dois grupos gostam e respeitam seus respectivos comandantes. Isso ajuda.

O São Paulo se firmou com Rogério Ceni e não pretende mudar de comando. Nem o treinador quer sair. Nem deve. Ocorre que o elenco não responde em campo. O time trocou de jogadores da temporada passada para esta e continua patinando. Ceni não evolui no seu trabalho também. Já era para ele ter mostrado alguma coisa a mais, mesmo reformulando o grupo. Precisa de mais tempo, é certo, mas tem de dar passinhos para frente com mais rapidez. Ele está estacionado em seus conhecimentos. O torcedor tem de perceber mudanças na equipe. Uma jogada limpa se tanto. Mas nada disso ocorre. O São Paulo é igual ao Corinthians, que não é muito diferente do Santos.

Os jogadores desses três times precisam melhorar também, tanto fisico quanto taticamente. Desse ponto de vista, o Corinthians parece melhor em relação à temporada passada. O Santos tem muitos garotos, mas sem comando. Correm sem saber para qual direção. São um bando de Forrest Gump.

O São Paulo sofre com lesões. E aí entro no terceiro ponto decisivo entre esses rivais. Alguém tem de explicar no Morumbi todas as contusões dos jogadores do São Paulo e o tempo de demora para a recuperação deles. Há problemas de gestão nesse sentido . Ceni sofre o que os outros treinadores não sofrem com contusões. Talvez apenas Lázaro lamente a ausência de Renato Augusto com frequência. É preciso entender melhor também o que o meia corintiano pode fazer. E ajudá-lo a ficar em pé para todas as partidas. A idade pesa.

Por fim, os presidentes precisam sair do lugar-comum de suas cadeiras bonitas e imponentes e colocar mais a mão na massa. É preciso fazer o que eles não estão fazendo. Estão acomodados, deixando o tempo passar e vendo seu mandato chegar ao fim sem nenhuma conquista ou legado. Desse ponto de vista, o Palmeiras também está à frente. É difícil entender como o Palmeiras consegue e Corinthians, Santos e São Paulo não conseguem. O torcedor não entende nem nunca vai entender isso. E não é só por causa do dinheiro. Fosse assim, Ituano, Bragantino e Água Santa não estariam na semifinal do Paulistão.