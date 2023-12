Entenda o que Abel Ferreira espera de Leila para o Palmeiras na próxima temporada

Abel Ferreira ganhou algumas promessas para cumprir seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024. Sua maior preocupação, apesar de ele ter comentado muito sobre o seu cansaço, é com o time. Também não é com seu salário, que é muito bom, como ele mesmo disse. Abel ‘negociou’ e deu recados em algumas de suas entrevistas sobre mudanças no elenco. Ele não estava pensando apenas em ganhar o Brasileirão 2023, como aconteceu, mas na próxima temporada. Ele chegou a dizer com todas as letras que não tinha certeza de poder arrancar algo mais do seu time após três anos no clube e nove títulos na bagagem. O recado era para Leila Pereira, que sempre foi uma parceira do treinador português desde que ele chegou pelas mãos de Maurício Galiotte.

Neste ano, o Palmeiras segurou seus recursos, pagou as contas, colocou o projeto do Estádio de Barueri em prática e preferiu não investir tanto em reforços. Essa postura vai mudar em 2024. A esse colunista, Leila falou no passado que não iria investir dinheiro, embora tivesse, em jogador comum. O Palmeiras passou o ano à procura de um centroavante e não encontrou. Esse trabalho de garimpagem continua.

Abel Ferreira e Leila Pereira mantém boa parceria para 2024 Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Leila não quer um centroavante qualquer. Procura um atleta pronto, sempre destacando que toda a sua movimentação está de acordo com as vontades, desejos e aprovação de Abel. Então, ambos trabalham juntos nesse propósito e ninguém faz nada sozinho. Não adianta Leila querer e Abel não. Pedro foi o jogador que mais chegou perto de trocar de time. Mas o Flamengo não se animou em negociá-lo, e agora essa possibilidade parece impossível, uma vez que o atacante está sendo usado por Tite e assim vai continuar.

O nome de Gabigol foi ventilado no clube por pessoal de escalações menores, mais como desejo do que como possibilidade, mas seu empresário disse que ele prefere permanecer no Flamengo. Seu contrato de um ano está sendo renegociado por mais dois.

Abel não quer ficar na mão quando Endrick for embora para o Real Madrid. Esse é o problema. O treinador não quer correr risco de enfraquecer o Palmeiras no meio do ano, com competições em andamento, como a Libertadores e o Brasileirão, quando seu camisa 9 se mudar para a Espanha, como está acertado. E assim não ter condições de brigar pelos títulos.

Esse novo centroavante se faz necessário, portanto. Rony não é mais o ‘cara’, embora seja sempre importante. Abel tem a promessa de que terá um jogador para a posição. O elenco do Palmeiras tem 44 atletas. Nem todos são usados pelo treinador. Mas Abel entende ser muitos jogadores. Alguns serão colocados em possíveis negociações e todos serão vendidos se as ofertas aparecerem. A primeira parte do Paulistão pode ser uma vitrine.

Continua após a publicidade

O técnico quer trabalhar com um grupo menor, mais perto dos 30 jogadores. Ele entende que trabalhar com um elenco mais justo é mais fácil, mesmo com o calendário longo e desgastante.

Venda de atletas

Leila segurou muitos jogadores nesta temporada, e não sabe se conseguirá fazer o mesmo para 2024. Ou seja, o Palmeiras pode perder atletas titulares na janela de transferência para o futebol da Europa. Em janeiro, essas negociações costumam ser mais tímidas, mas a possibilidade existe. E há desejos. Ela vai tentar segurar seus jogadores, mas já gastou seus argumentos neste ano. É uma questão de palavra dada a eles.

Além da Europa, o dinheiro do futebol saudita, e daquela região do planeta, pode seduzir jogadores mais experientes. Em princípio, o elenco está animado com essa pegada vencedora imposta por Abel e a permanência do treinador. Isso pode ‘segurar’ alguns. Não todos. Mas essa história de vender apenas pela multa rescisória não é bem assim. Se o jogador pedir para sair, Leila vai liberar.

O volante Aníbal Moreno, do Racing, já está certo. Cauly, meia do Bahia, está na mira. O clube de Rogério Ceni pede pouco mais de R$ 24 milhões. É bom jogador e poderia fazer par com Raphael Veiga.

Há uma grande preocupação em relação à saída do lateral Piquerez. O jogador uruguaio de 25 anos tem mercado na Europa e clubes estão interessados. O Palmeiras pagou a última parcela da compra ao Peñarol de quase R$ 5 milhões. A saída de Artur para o futebol da Rússia é dada como certa, também a pedido do jogador, e há uma negociação do zagueiro Luan também com o futebol russo, mas ainda sem definição. São jogadores importantes, mas não titulares.

Artur caiu de produção, embora pudesse ser mais bem aproveitado. Sobre Luan, há muita desconfiança sobre seu trabalho. Ele deu várias voltas por cima no Palmeiras, mas ainda é olhado com certo descrédito pela torcida. Ele não merece isso. Há ainda a possível convocação de Raphael Veiga pela seleção durante boa parte do ano. Fernando Diniz deve manter o jogador nas listas até o meio do ano, de modo a desfalcar a equipe de Abel. O meia mostrou lentidão para recuperar seu lugar no time ao voltar dos jogos do Brasil. Isso pode atrapalhar o Palmeiras.

Continua após a publicidade

Abel quer soluções para tudo isso em 2024. Precisa de reposições à altura, de modo a não deixar o time perder fôlego sem seus principais jogadores ou se perder alguns deles para o mercado.

Ano eleitoral

O ano também será de campanha para a presidente Leila. Ela já anunciou que vai concorrer a mais três anos. Atualmente, não tem concorrente no clube.

LEIA OUTRAS COLUNAS DE ROBSON MORELLI