Está na hora de CBF, STJD e federações se unirem para colocar ordem na casa do futebol brasileiro

O futebol espera que a Vila Belmiro seja trancada. Não é nem fechada. É trancada mesmo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) já tem as imagens das cenas lamentáveis dos torcedores santistas lançando uma saraivada de rojões, chinelos e tudo o que estivesse à mão contra primeiramente o goleiro Cássio, que estava no gol próximo à torcida, e depois contra os próprios atletas do time.

O Santos é um time sem torcida. E muito provavelmente uma torcida sem time. Se eu fosse jogador do clube, pediria minha rescisão. Ninguém quer jogar mais no Santos. Os meninos bons de bola estão cavando negociações com clubes da Europa. Já avisaram à diretoria que querem ir embora. Muito provavelmente vão nesta janela de transferência.

Cássio deixa o gol após torcedores do Santos jogarem rojões contra ele e contra os atletas do próprio time: jogo foi interrompido Foto: Guilherme Dionízio / Estadão Conteúdo

Bem feito para o torcedor santista. O time vai enfraquecer ainda mais. Não há dinheiro para nada. Falta crédito dentro e fora de campo. Escrevo e comento na Rádio Eldorado o risco que o Santos corre de ser rebaixado nesta temporada. Há muitos culpados por isso, mas a torcida passou do ponto, como tem passado também em outros clubes. O corintiano fez a mesma coisa um dia antes ao impedir seu time de desembarcar em hotel em Santos. O ônibus teve de voltar para São Paulo. Não dá, né!

O futebol não vai melhorar se os envolvidos não entregarem suas armas. A torcida, sabemos, não vai parar. Há décadas ela age dessa forma e nada muda. O policiamento faz a sua parte, mas já entende que o problema é mais delicado e talvez não veja mais tanto sentido em ficar dando borrachadas em torcedores em estádios, e também correndo risco de agressões. A solução é de gestão. Gestão de clubes e do futebol. É preciso uma união forte das entidades sem covardia para tomar as decisões necessários e não levar em conta acertos e perdões, como tem sido há décadas. Não dá mais para punir com cesta básica.

Desta vez, e talvez única, estou com o presidente do Corinthians ao dizer que “alguma coisa grave vai acontecer”. Entendo o alerta da seguinte forma: um jogador vai morrer pelas mãos da torcida. Poderia ter sido Cássio, que estava ali mais perto. Felizmente nada aconteceu desta vez.

Por isso, está mais do que na hora de a CBF agir com mãos de ferro. O futebol brasileiro é dela. Deve agir com o rigor da lei e com a ajuda de seus pares, como o próprio STJD. O que vimos na Vila Belmiro não é futebol. Não é torcer.

O que precisa ser feito:

1 - Fechar a Vila Belmiro até o fim do Brasileirão, mesmo que a CBF tenha de reembolsar o clube com o valor de sua renda. E para todos os torneios, inclusive feminino. Não é justo para as meninas, mas deve ser assim.

2 - Mandar o Santos jogar a mais de 200 quilômetros da cidade, e até o fim do Brasileirão, sempre com portões fechados. A CBF pode ajudar financeiramente o clube nesse sentido também.

3 - Identificar e prender torcedores e abrir processos. Infernizar com a lei a vida desses caras.

4 - Cobrar o presidente do Santos, e os clubes de modo geral, de melhorias no sistema de segurança das equipes, com obrigatoriedade assim como é vestir a camisa do time. Não tem segurança adequada, não tem jogo.

5 - Organizar revistas mais enérgicas em todos os estádios. Barrar as torcidas organizadas quando isso acontecer. Basta ter vontade para conseguir mudar. Em caso de novos ataques, excluir o time dos campeonatos, rebaixar as equipes de divisões, ter essas regras punitivas no próprio regulamento dos torneios.

Uma vez que não se consegue prender e resolver esse problema com o torcedor, o clube terá de pagar o pato. Há muitos outros problemas de gestão dos próprios times. Há gramados ruins, estádios mal cuidados, torcedores desrespeitados, ingressos caros e até elencos fracos, sem muitas explicações do dinheiro arrecadado na temporada. O Santos vendeu tantos bons jogadores desde Neymar e nunca tem dinheiro para nada. Cadê a lei da responsabilidade no futebol?

Alguma coisa acontece com as finanças dos clubes. Não é uma falha somente do time da Baixada. Há muita enrolação no futebol, no português claro, e poucas ações efetivas, muita lentidão para mudar as coisas e quase nenhum envolvimento dos órgãos competentes. É preciso parar de delegar.

Nem todos os clubes são bagunçados, mas isso pouco vale se um campeonato nacional tem mais clubes passando o pires e desorganizados do que os bem trabalhados e dignos. Para o futebol brasileiro melhorar é preciso que todos estejam na mesma página ou que a maioria se comprometa com projetos de melhorias. Melhorias constantes. Também não adianta nada a CBF ser rica e os times abaixo dela, pobres. Alguma coisa precisa acontecer.