Está na hora de os jogadores do Corinthians assumirem o time, independentemente da contratação do novo técnico, que deve ser mesmo o português António Oliveira, do Cuiabá, ou de qualquer outra movimentação dentro do clube por parte da diretoria. Entendo a responsabilidade dos novos dirigentes, as trapalhadas do presidente, mas é preciso deixar tudo isso de lado nesse momento e se focar no jogo jogado. Não há moleques no Corinthians. Pelo contrário. O elenco preservado depois da limpa e da demissão de Mano Menezes tem boas cabeças e atletas de personalidade e longevidade com a camisa corintiana. O time perdeu mais uma no Paulistão, 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro.

Esses precisam liderar o time e mostrar os caminhos. Bater no peito e botar a bola debaixo do braço. Cássio e Fagner, por exemplo, são dois desses veteranos capazes de mudar o cenário, que é péssimo já no segundo mês do ano e na primeira competição da temporada. É hora de fechar o vestiário com todos eles lá dentro e deixar o pau quebrar, sem comissão técnica e sem dirigentes. Olho no olho. Faca nos dentes. Não seria a primeira vez. Muito provavelmente também não será a última. Chega de esperar o que nunca vem.

Joao Schmidt marca gol santista na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians na Vila Belmiro pelo Paulistão Foto: Twitter Santos FC

PUBLICIDADE Mano era a maior esperança de arrumar a casa. Não virou nada. O problema é que esse desmando do Corinthians de anos está colocando todos os jogadores no paredão. Esses atletas estão pagando pela má gestão do clube, pelo modus várzea que impera no futebol do Parque São Jorge não é de hoje. Mano ainda fez o favor de carimbar um “burro” nas costas de Yuri Alberto, como provocou a torcida do Santos na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira com a presença de Neymar. Outras torcidas vão fazer o mesmo cada vez que esse garoto errar uma jogada. Se ele não estiver bem mentalmente, fortalecido, não vai suportar jogar no Corinthians e pedirá para sair. Yuri tem todos os defeitos do mundo, a fase é ruim, mas ele se entrega, deixa tudo dentro do campo. O que Mano fez foi de uma covardia absurda. O time amarga sua quinta derrota seguida no Paulistão após seis rodadas. A primeira fase tem 12 jogos. Portanto, metade da competição já era. Vai ter de transformar água em vinho para se classificar. Pior. O corintiano olha para a tabela geral e vê seu time na zona de rebaixamento para a A2. Se acontecer, vai ser a maior vergonha de todas.

Por isso que defendo que os jogadores devem tomar as rédeas da situação e parar de ficar esperando pelo técnico salvador ou pelos próximos passos certeiros da diretoria. Essa autogestão é a única saída de momento para os jogadores, os mais expostos pela péssima fase. O Corinthians virou chacota. Sua camisa é pesada demais para deixar que isso aconteça no Estadual, a competição mais fácil do ano para o time, que ainda terá Copa do Brasil, Sul-americana e Brasileirão pela frente.

Reclamar da arbitragem, das injustiças do futebol dentro de campo e da bagunça que o clube vive neste começo de temporada não vai tirar os jogadores do buraco nem das gozações nos estádios e nas redes. É hora de mudar isso. E já que ninguém ajuda, essa missão tem de ser dos jogadores.