Familiares dos EUA e Edinho se juntam a Pelé para passar o Natal no hospital em São Paulo

O Natal de Pelé no hospital em São Paulo fica completo neste sábado, quando seus familiares chegam dos Estados Unidos e o filho Edinho se junta às irmãs no Albert Einstein, onde ele está internado desde o dia 29 de novembro. No começo da semana, o filho mais velho disse em entrevista que trabalhar no Londrina, onde é treinador, seria a forma mais bacana de fazer valer o nome do pai e tudo o que ele lhe ensinou. Sua condição requer cuidados.

Já estava marcado que todos passariam a data com Pelé. Era para ser em sua casa, em São Paulo. Mas em função de sua piora clínica na última semana, os planos tiveram de ser mudados. Pelé não recebeu alta e todos agora, como informaram os médicos que o assistem e a própria filha Kely Nascimento, passarão o Natal ao seu lado no hospital.

Pelé está internado em São Paulo para tratar de um câncer desde 29 de novembro Foto: Nelson Almeida / AFP

Pelé tem alterado horas mais lúcido e horas tirando alguns cochilos. Foi assim, aliás, que ele viu boa parte da Copa do Mundo. Torceu por Neymar e pela seleção brasileira, mas também cumprimentou o amigo Messi pela conquista do tri. Pelé tem tido a companhia das filhas Kely e Flávia e também da mulher Márcia.

Nos últimos tempos, recluso em sua casa por causa da saúde debilitada e também da pandemia, ele gostava de reunir os parentes nos almoços. Fará isso na noite deste Natal. Ele também deve postar nas redes sociais um ‘feliz Natal’ para todos os brasileiros e agradecer o carinho que tem recebido dos fãs, assim como as orações por sua melhora.

Kely publicou nesta sexta-feira uma foto abraçada ao pai no quarto do hospital, em São Paulo. Ela tem informado os milhões de fãs que acompanham e torcem pela recuperação de Pelé. Neste sábado, o técnico Edinho publicou nas redes sociais uma foto de mãos dadas a Pelé.

No último boletim médico, as notícias não foram nada boas. “Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”, diz trecho do boletim assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares, todos do Einstein. Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021.

