Felipão não precisava mais passar pela exposição que vem tendo no Atlético, com vaias e xingamentos

Felipão está com aquela cara de poucos amigos. Não suporta as cobranças. E não tem muito o que explicar sobre o rendimento do Atlético-MG, que acumula dez partidas sem vencer, sendo nove delas sob o seu comando. Há problemas no clube. Informações vindas de Minas Gerais dão conta de que os salários e os direitos de imagens dos jogadores estão atrasados. Felipão não consegue montar um time minimamente competitivo. A melhor partida das últimas talvez tenha sido contra o Flamengo, com derrota de virada por 2 a 1. Foi aquele jogo da confusão com Pedro.

O treinador amarga seu pior começo na carreira. Ele nunca ficou tantas partidas seguidas sem vencer ao chegar em um clube. As cobranças ao seu trabalho aumentam. Já estão dizendo que uma eliminação diante do Palmeiras na próxima quarta-feira, pela Copa Libertadores, pode provocar sua saída. No fim de semana, o Atlético enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão. O time de Dorival também voltou a emperrar. Fica com a bola e não consegue fazer gols. Nem isso o time de Felipão consegue.

Felipão acompanha seu Atlético perder para o Palmeiras por 1 a 0 na primeira partida das oitavas da Libertadores no Mineirão Foto: Yuri Edmundo / EFE

O Atlético vai permanecer na capital paulista para a decisão com o time de Abel Ferreira. Felipão, ao menos, vai ficar um pouco mais longe da torcida mineira, que tem vaiado o time sistematicamente. E ele também.

O treinador promete acabar com o período “paz e amor” desde que chegou a Minas Gerais. Vai afastar jogadores e mudar a formação contra o Tricolor. Imagino que vai retrancar e fechar a porta. Ele está apanhando de montão e precisar mostrar mais força no comando. Contra o Palmeiras, lamentou como torcedor à beira do campo as chances desperdiçadas. Depois, no modus Felipão dos velhos tempos, foi curto e grosso para responder aos jornalistas. Não tinha explicações para todas as perguntas. Se valeu então da ironia, como dizer que o problema do time é ter um treinador “ruim”.

O fato é que o Atlético desce a ladeira no torneio nacional e tem de reverter resultado adverso de 1 a 0 contra o Palmeiras no Allianz Parque. Não é impossível, mas até agora a equipe não responde aos seus pedidos ou os seus pedidos não estão fazendo efeito no time. Ele é acusado de ser ultrapassado. Estava como diretor no Athletico-PR atuando nos bastidores, mas decidiu, aos 74 anos, recomeçar em Belo Horizonte. Por enquanto, a troca se prova equivocada. É uma exposição pela qual ele não precisava mais passar. Ele precisa da primeira vitória para contornar a crise. Para isso, precisa ter o elenco nas mãos e ao seu lado.