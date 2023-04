Fico imaginando como seria um duelo entre Jorge Jesus e Abel Ferreira no Brasileiro e Libertadores

A possível volta de Jorge Jesus para o Flamengo no lugar de Vítor Pereira vai protagonizar um bom duelo lusitano no futebol brasileiro entre ele e Abel Ferreira, do Palmeiras. Interessantíssimo de ver se a troca de comando do time da Gávea for confirmada dessa maneira. O Flamengo anunciou nesta terça-feira a demissão de VP após derrota vexatória na decisão do Carioca para o Fluminense, menos até pelo resultado e mais pela condição apática de o time se comportar em campo. Vítor Pereira era um “morto-vivo” ao sair do Maracanã domingo. Um zumbi prestes a ser abatido, como foi. Havia conversas, havia sentimentos, havia contrato, havia multa rescisória de R$ 15 milhões. Mas não mais clima.

E quem acompanha futebol sabe do que estou falando. Quem conhece a história do Flamengo nos últimos cinco anos sabe também que nada disso era empecilho para a demissão do treinador. Tem mais. O elenco não morria mais de amores pelo treinador português, principalmente Gabigol, que andava sendo sacado e vivia com cara de poucos amigos no banco. A torcida já havia oficializado o xingamento de “burro” ao técnico durante as partidas. Na Turquia, Jorge Jesus sabe de tudo isso e já até se manifestou sobre seu vínculo até junho, uma história que já aconteceu no clube do Rio.

Em 2020, Jorge Jesus é festejado pelos jogadores do Flamengo após o time ganhar o Campeonato Carioca sobre o Fluminense Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Feita a troca (ainda não está decidida), Jorge Jesus teria dois desafios no Rio: o primeiro é refazer o Flamengo a exemplo do que conseguiu em 2019. Não há garantias. O time não é mais o mesmo. Todos que ficaram estão três anos mais velhos, há algumas caras novas e bons jogadores. Jesus teria a missão de repetir o sucesso da Libertadores e Brasileirão. Mais do que isso: arrancar tudo o que o elenco pode dar e que nenhum outro treinador conseguiu. Seria para ele também um desafio. Muitos treinadores fracassaram em suas voltas, inclusive na seleção brasileira. O fato é que há muita confiança no legado de Jorge Jesus na Gávea.

Também seria uma boa oportunidade de corrigir erros dos dirigentes, que abusaram do direito de se equivocar na função e no que diz respeito à escolha de um comandante. Muitas vezes foram pressionados pelo prazo, outras pelas negociações ou falta de opções, mas também mostraram-se sem rumo em algumas oportunidades.

Então, se Jesus chegar mesmo, vai ser muito bom acompanhar como ele prepararia o Flamengo para enfrentar o Palmeiras, como seria um embate entre Jorge Jesus e Abel Ferreira, tido atualmente como o melhor treinador do Brasil. Ambos são portugueses, formados em escolas europeias e com mentalidades diferentes sobre gestão e comando.

Abel nada de braçada há alguns anos, com um elenco mais limitado do que o Flamengo, mas juntos a mais tempo. Jorge Jesus tem a seu favor a experiência de uma vida inteira na função, enquanto Abel Ferreira mostra no Brasil o seu primeiro trabalho consistente, de fato. Ele, como todos sabem, desembarcou no País sem nenhum título na bagagem. Três anos depois, soma oito conquistas, tem uma legião de torcedores do Palmeiras ao seus pés e é um dos nomes cotados para assumir a seleção.

Jorge Jesus versão 2019 era melhor do que Abel Ferreira versão 2023? Essa pergunta não vai ser respondida. O tempo passou. Não há mais como comparar. Mas se Jesus for confirmado no comando do Flamengo de novo, ele tem todas as chances para enfrentar seu compatriota em condições semelhantes em todos os quesitos de um jogo de futebol: técnico, tático, físico, de alternativas e com competência. O Flamengo ganharia muito com isso. O duelo entre ambos também teria o poder de mexer um pouquinho mais com a cabeça e com o coração de Abel e, claro, com o futebol brasileiro.