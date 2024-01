O Corinthians tem uma motivação a mais na partida da semifinal da Copinha diante do Novorizontino nesta segunda-feira: se passar, existe a possibilidade de a decisão ser realizada em seu estádio, a Neo Química Arena, em Itaquera. Se o Corinthians estiver fora da final, o Canindé tem grandes chances de receber a disputa dos meninos. Para o Corinthians, não poderia haver começo de temporada melhor do que esse. Os garotos da base podem festejar a 11ª conquista da disputa, aumentando ainda mais sua distância para os concorrentes. Nos dois últimos dois anos, foi o Palmeiras que ganhou a competição, as duas primeiras de sua história.

PUBLICIDADE Mano Menezes deve subir alguns meninos para o time principal e trabalhar o processo de amadurecimento deles. O elenco precisa de reforços. Olheiros da Europa também acompanham os resultados e jogos da Copinha e vão mapeando atletas que possam interessar no meio do ano, quando os times europeus fazem seus maiores investimentos. Faz tempo que eles vêm buscar na base. Para o Corinthians, chegar à final também ajuda a recolocar o time na vitrine. Negócios podem ser feitos. O novo presidente, Augusto Melo, vai analisar todas as ofertas que chegarem ao Parque São Jorge. Além de formar um time competitivo, sua missão também é pagar as contas do clube deixadas pelos seus antecessores.

Neo Química Arena, casa do Corinthians, é uma das opções da FPF para a final da Copinha de 2024 Foto: Alex Silva / Estadão

Ter a Neo Química Arena como palco da final representaria muito essa retomada. O estádio em Itaquera estará lotado, com ingressos mais em conta e a possibilidade de festejar uma conquista no primeiro mês da nova diretoria. Isso tem peso diante dos patrocinadores e da própria torcida. Dará tranquilidade para a montagem do elenco. O time é favorito diante do rival do interior, mas terá de jogar muita bola para passar pelo Novorizontino. O gol do garoto Breno Bidon na última partida, diante do América-MG, motivou o grupo. O Corinthians parece uma equipe unida. Breno é uma das revelações da edição 2024. Na outra semifinal, Flamengo e Cruzeiro se encontram também nesta segunda-feira, em jogo mais cedo, às 19h30.

A Federação Paulista de Futebol tem na competição uma das principais vitrines do futebol brasileiro de base. Há uma regra que determina que a final da Copa São Paulo seja disputada na cidade, em homenagem ao seu aniversário. O Pacaembu tentou correr contra o tempo em suas obras para receber a partida final, mas não conseguiu se recolocar em pé para isso. Caso o Corinthians não avance, é mais provável que o jogo na quinta, dia 25, seja no Canindé, campo da Portuguesa.

A decisão do local e do horário da partida serão definidos provavelmente nesta segunda-feira ainda, após o jogo do Corinthians, que começa às 21h30, em nota oficial da FPF.