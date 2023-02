Flamengo coloca o Brasil na vitrine com sua participação no Mundial de Clubes da Fifa

Há duas formas de olhar para o Flamengo em sua jornada no Mundial de Clubes da Fifa: a de um time rubro-negro disposto a fazer história e a de um clube carioca que pode elevar o futebol brasileiro na Europa e no mundo. O Mundial é muito mais do que a glória ao campeão. É prestígio para a liga onde esse vencedor está inserido, da mesma forma que a Argentina trouxe para a América do Sul os holofotes até a próxima Copa do Mundo (2026) ao se sagrar campeã no Catar.

É possível olhar para o Flamengo e enxergar que o time de Gabriel e Arrascaeta pode fazer os dois serviços: agradar a sua torcida e valorizar o futebol jogado no Brasil. Se for vencedor, passando na semifinal e, depois, na final, muito provavelmente diante do Real Madrid, o Flamengo também comprovará que é possível se organizar de modo a formar equipes competitivas, ganhar dinheiro e erguer taças, mesmo com todos os problemas que o futebol do Brasil enfrenta.

Então, torcer contra o Flamengo, não fosse a paixão clubística, seria uma coisa a não se fazer entre os brasileiros no torneio da Fifa. Mas torcedor nenhum pensa assim. Todos que não forem Flamengo estarão secando o time do técnico Vítor Pereira. E seria assim com qualquer outro time do Brasil que estivesse lá no Marrocos, ou alguém aí se engana de que corintianos se deram as mãos para vibrar pelo Palmeiras em edições anteriores do Mundial? Claro que não. Não é dessa forma que vemos o futebol. Nosso olhar é e sempre será pela rivalidade. É isso que alimenta e renova nossos sentimentos todas as temporadas.

Flamengo não busca apenas o prestígio próprio de vencer o Mundial, mas de também colocar o Brasil na vitrine do futebol. Foto: Manu Fernandez/AP

Ocorre que a presença de Palmeiras e Flamengo nas últimas versões do Mundial, como a de outros times antes deles, coloca o Brasil em trilhos mais retos. Precisamos olhar para o Flamengo não somente como o rival a ser batido, ou secado, mas como um clube que há algumas temporadas consegue erguer taças (ganhou em 2022 a Libertadores e a Copa do Brasil), contratar e manter bons jogadores, desses que temos vontade de ver nos estádios, e dobrar suas receitas, de R$ 600 milhões em anos anteriores para R$ 1,2 bilhão no ano passado – ela vem crescendo gradativamente.

São tijolos colocados no clube a cada mês, resultando em uma obra que nunca estará acabada e que sempre terá reparos, de modo a deixar sua gestão alerta e atenta para bons negócios. Não estou aqui defendendo tudo que se faça no Fla. Não. Ainda me causa náusea como o clube tratou as vítimas e seus familiares do incêndio no alojamento da base.

Mas é inegável que o Flamengo se transformou em uma potência nos últimos anos. Todos os outros rivais querem derrotá-lo, e assim deve ser. Mas há caminhos mostrados pelo time do Rio que podem servir de exemplo para concorrentes. Cito dois: receita alta e elenco de bons jogadores.