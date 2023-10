Flamengo é a melhor opção de Tite desde que o treinador deixou o comando da seleção brasileira

Tite só não quer enfrentar o Corinthians neste ano, mas isso não é condição para recusar a oferta do Flamengo. Ele começa na Data-Fifa, depois do jogo com o clube paulista. Tudo parece encaminhado para que ele volte ao trabalho no comando do Flamengo. O time rubro-negro é a melhor opção que ele tem desde que deixou a seleção brasileira após seis anos a serviço da CBF, e duas Copas do Mundo nas costas, ambas sem sucesso. Seu ano sabático chega ao fim com a proposta do Flamengo. No fim de semana, Flamengo e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão. Passado esse confronto, o caminho fica livre, dando de ombros para a promessa de que não trabalharia em 2023.

Aliás, isso é uma grande bobagem cobrar do treinador o que ele disse lá atrás. O mundo é vivido minuto a minuto, portanto, nada mais do que normal decisões serem revistas o tempo todo. Tite pode ser cobrado de tudo, mas não de querer trabalhar. É o fim da picada isso.

Tite aproveitou seus anos no comando da seleção e duas Copas das costas, sem sucesso em ambas: agora ensaia votar ao batente no futebol brasileiro Foto: Carl Recine / Reuters

O Flamengo é sua melhor opção. Antes de os dirigentes cariocas abrirem caminho para ele com a demissão de Jorge Sampaoli, Tite recebeu proposta da seleção da Coreia do Sul e de sondagens do Equador, que disputa as Eliminatórias da Copa de 2026. De clubes, ele quase foi parar no Al-Hilal antes da chegada de Jorge Jesus e, claro, de Neymar. Também jogaram a isca para no Orlando City, dos Estados Unidos, mas para o fim da temporada da MSL. Nada disso lhe interessou, embora levar a família para os EUA não o desagrade.

Outras seleções do futebol asiático também olharam para ele, mas Tite nunca deu abertura. Alguns times do Brasil fizeram o mesmo. Em nenhum deles, Tite se viu de volta à beira do gramado. Ele nunca quis retomar seu trabalho no País após a Copa. A Europa era seu desejo, mas nenhum clube interessante do continente ligou para ele, de modo que a temporada 2023/24 começou por lá e Tite não teve a oferta com a qual sonhou.

Seu fracasso na Copa do Mundo do Catar, e da Rússia, jogou muito contra ele. Diferentemente de alguns outros treinadores que passaram pela seleção, Tite e família também não queriam voltar ao batente logo de cara. Ele não precisava passar por isso. Precisava de um tempo. Daí sua declaração de não trabalhar em 2023. Mas aí apareceram Corinthians e Flamengo. O primeiro tinha valor sentimental, mas nada a oferecer. O segundo era seu destino, mas havia Sampaoli no cargo e um tempo para maturar as condições.

Tite não foi para o Rio nesta época por acaso, para curtir sua casa na Barra da Tijuca. Foi para se mostrar e para sentir o calor dos comentários sobre a possibilidade de ele assumir o Flamengo. Ele não chega com o moral que assumiu a seleção no passado, nos braços do povo. Mas seu nome é forte na Gávea e entre os flamenguistas.

Mas o que o Flamengo tem a oferecer a ele? Tem dinheiro e uma receita de R$ 1,2 bilhão por temporada. Tem uma torcida carente de ver seu time jogar bem com mais regularidade. Tem o Maracanã lotado. Tem mais um ano da presidência de Rodolfo Landim. Tem um elenco com bons jogadores que precisam de um comando e de paz no vestiário. Tem um salário de R$ 1,5 milhão por mês. Tem abertura para trazer sua comissão técnica, como seu filho, que o acompanha no futebol e também estava na CBF ao seu lado.

E o que Tite tem a oferecer ao Flamengo? Sua experiência no futebol brasileiro e de seis anos na seleção. Seu caráter. Sua maneira de conciliar e não de separar. Seu jeito ‘amigão’ de jogadores. Sua imposição no vestiário na base na conversa. Sua condição de mobilizar todos os jogadores do grupo, como fez no Corinthians. E sua lisura para remodelar o elenco, ou ao menos continuar uma reformulação que nenhum outro treinador teve tempo e coragem para fazer até o fim. E, em princípio, o apoio da direção. Mas isso todos os outros treinadores tiveram antes da demissão.

Dando tudo certo, Tite começa o trabalho na Data-Fifa, o contrário do que vinha fazendo na seleção. Começa a pensar em 2024. Sua única meta nesta temporada seria ficar entre os primeiros do Brasileirão, de modo a ter vaga para a Libertadores da América. Mais nada. Nem tirar o título nacional do Botafogo será cobrado dele, embora o Flamengo tenha condições de brigar até o fim pela taça. Tite está pronto para dizer ‘’sim”. O Flamengo também não tem tempo para bajular o treinador mais do que vem fazendo, se não publicamente, ao menos nos bastidores. É pegar ou largar. O Flamengo é de longe a melhor opção do treinador.