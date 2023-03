Flamengo e Corinthians podem até ser protegidos pela Liga, mas é preciso justificar os motivos disso

A Liga do futebol brasileiro começa de forma equivocada, protegendo Flamengo e Corinthians sem dar maiores explicações. Nada está decidido ainda, mas o tom da conversa dando a esses dois clubes mais garantias e valores sem explicações claras e convincentes do que o que será pagos aos demais, me parece um grande erro para que os outros 18 times da Série A do Brasileiro aceitem a condição sem torcer o nariz.

São situações impostas pelas duas equipes. Era assim no passado, quando o Clube dos 13 tomava as rédeas da parte de transmissão dos campeonatos organizados pela CBF. A Liga será responsável em organizar a parte comercial do futebol brasileiro em todas as suas divisões, principalmente o que diz respeito aos direitos de transmissão das partidas.

Flamengo e Corinthians são gigantes, como é também boa parte dos clubes da primeira divisão. Os dois têm condições de ganhar mais dinheiro de diversas outras maneiras. Por que eles têm de ser mais bem pagos pelos direitos de TV? O torcedor precisa entender melhor essa conta.

Torcedor do Corinthians em Itaquera: times de maior audiência devem ganhar mais quando a Liga for criada Foto: Alex Silva / Estadão

Algumas respostas: Flamengo e Corinthians podem ser os mais procurados pelos canais pagos. Também podem ser os que dão mais audiência nas transmissões dos jogos em todas as plataformas. Isso explica o pedaço maior do bolo na divisão dos valores propostos pela Liga.

Ocorre que esses números precisam ser muito bem medidos para que não haja desconfiança nem qualquer sentimento de protecionismo. Se isso acontecer, será um furo na água essa Liga.

Recebe mais dinheiro quem faz mais dinheiro. É justo. É um critério. Os torcedores das outras equipes devem fazer o mesmo que flamenguistas e corintianos. Se o Fluminense, por exemplo, quiser ganhar mais, que sua torcida compre mais e dê mais dinheiro para os organizadores da Liga. Desse modo, depois de algumas temporadas, o Flu pode ter a maior fatia da divisão. Simples assim.

O que me preocupa nesse momento é a transparência dos critérios. Todos nós imaginamos que Flamengo e Corinthians deem mesmo mais audiência em seus respectivos jogos. Mas esses números precisam ser provados e mostrados para todos os presidentes de clubes e também revelados para o torcedor, de modo a fazer com que ele entenda a partilha.

Se isso não for dessa maneira, a Liga nunca sairá do papel. Já existe, na discussão, uma parte igualitária para todos os clubes, na ordem de 45% do valor arrecadado. O tamanho da audiência servirá para repartir apenas parte do montante de quase R$ 5 bilhões.

É preciso que os dirigentes entendam essa situação e aceitem também a condição do seu clube. Não adianta chorar e bater o pé quando os números e as métricas mostram diferenças entre as agremiações. Não é justo proteger esse ou aquele se eles não ajudam mais na arrecadação. Nas empresas, o vendedor que vende mais tem sempre mais comissão.

Penso que a importância dos clubes para a divisão da parte do dinheiro da Liga que diz respeito à audiência deve ser aferida pelos números das últimas temporadas, mesmo assim alguns times serão prejudicados porque estavam em divisões inferiores. É preciso encontrar um caminho. Uma conta do tamanho da importância de cada time deve ser preparada antes que o caldo da Liga azede, como parece estar azedando quando o assunto gira em torno dessa partilha.

Todos os presidentes acham que seus clubes são os mais importantes da competição, e sabemos que não é bem assim.