Flamengo e Palmeiras voltaram péssimos após parada de dez dias: time do Rio foi surrado em Bragança

Não adiantou nada a parada de dez dias para dois dos principais times do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras perderam na rodada após a data Fifa, quando os clubes do País tiveram tempo para trabalhar, recuperar jogadores, ensaiar jogadas e melhorar. Flamengo e Palmeiras são os dois times mais badalados do torneio e de quem se esperava mais.

Não foram os únicos que entraram pelo cano na 11ª rodada, retomada no meio da semana. Para alguns outros, o desfecho foi ainda mais doloroso. Santos e Vasco perderam seus jogos em casa e tiveram seus respectivos técnicos demitidos. Quem soube aproveitar a parada foi o Botafogo, que abriu cinco pontos na liderança após nova vitória e mais um gol de Tiquinho, a sensação da competição.

Sampaoli não entendeu a apresentação do Flamengo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro: derrota por 4 a 0 Foto: Bruna Prado / AP

As derrotas de Palmeiras e Flamengo têm explicações diferentes. O Flamengo tomou uma surra do Bragantino nesta quinta que deixou o técnico Sampaoli sem fala, sem argumentos e precisando de mais tempo para assimilar o que aconteceu em Bragança Paulista. O Bragantino fez 4 a 0 nesta retomada. Isso mesmo: 4 a 0! Fez barba e cabelo do rival carioca.

Sampaoli disse que fez a lição de casa direitinho, usando os dez dias de parada para treinar, se aproximar do elenco, ensaiar jogadas, explicar sua ideais, que não são lá muito fáceis de entender, assim como seu ‘portunhol’. No fim, mesmo sem querer, jogou boa parte da responsabilidade na apatia e rendimentos dos seus jogadores.

Uma vitória levaria o time do Rio para a cola do Palmeiras, o segundo colocado. Ambos ficariam com 22 pontos. Mas o Flamengo pisou na bola, nem tanto pela derrota, porque o Bragantino voltou a jogar bem, mas pelo tamanho da surra e como ela se deu após a parada. Voltar para casa com 4 a 0 no balaio é de doer. Para qualquer time. Esperava-se melhor rendimento dos clubes com melhores jogadores e elencos mais fartos de qualidade.

O Fla tentou resolver muitas jogadas de forma individual. É uma postura quando se tem jogadores competentes e bons de bola. Não deu certo. Abusou dos chutões. Errou também. Não foi um time, mas um amontoado de atletas correndo atrás da bola. Talvez o resultado baixe um pouco a bola desse Flamengo, um time em reformulação e que, como qualquer outro, precisa de tempo e tem de parar de demitir treinador. Teve menos posso de bola, 46% contra 54%. Chutou seis vezes para o gol contra 30 do Bragantino. No alvo, o Fla acertou uma. O rival, 14. O time de Bragança deu 533 passes. O Fla, 353.

Da mesma forma, o Palmeiras foi uma equipe frágil diante do Bahia um dia antes. Estacionou nos 22 pontos. Perdeu gols e parecia não se incomodar com isso. Dava a impressão e passava a arrogância de que ganharia a qualquer momento. Subestimou o rival. Abel admitiu a má montaria em Salvador. O time não mostrou nada de diferente após os dez dias de parada. Nem apetite para jogar.

Há uma explicação, que até pode confortar o torcedor. Abel não colocou para jogar quatro titulares que estavam nas seleções: Veiga, Rony, Weverton e Piquerez. Mesmo assim, esperava-se mais do time paulista. As derrotas não decretam a condição desses dois times, Palmeiras e Flamengo, na competição, longe disso, mas interrompem o bom momento na temporada. Talvez jogador brasileiro precise de duas partidas por semana. Talvez ele não saiba trabalhar e aproveitar tempos mais longos entre um jogo e outro.

O Palmeiras terá o líder Botafogo pela frente no Allianz Parque, domingo. Não seria demais também afirmar que pela primeira vez em meses, o time de Abel não é favorito na partida, mesmo em casa. O Flamengo vai à Vila Belmiro sem público visitar o Santos, agora comandado por Paulo Turra.