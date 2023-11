Diniz consolida um novo jeito de jogar futebol com a conquista do Fluminense na Libertadores 2023

O futebol brasileiro continua forte na Libertadores. O Fluminense mediu forças com o Boca Juniors na decisão do torneio mais desejado da América do Sul e se deu bem. Todos os clubes do Brasil só pensam em Libertadores. Por vezes, abandonam o Brasileirão para apostar no torneio continental. Não concordo muito com isso, mas é assim que é. Chegou então a hora de o Fluminense mostrar que tudo valeu a pena. O Boca foi osso, ninguém duvidava.

Mais do que o jogo em si e da conquista inédita do Fluminense, há no time de Fernando Diniz um caminho moderno para o futebol, e não somente brasileiro. Isso interessa muito a todos nós. Quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1982, na Espanha, com aquele timaço lembrado até hoje, começou-se a se falar em “mais marcação” no meio de campo. Quando a mesma seleção brasileira festejou o tetra, em 1994, com a dupla de marcadores formada por Dunga e Mauro Silva, essa concepção se formou no futebol nacional. Desde então, os volantes passaram a ser mais notados do que os próprios atacantes ou meias, por vezes.

Fernando Diniz escolheu um jeito de jogar futebol e tem feito o Fluminense atuar dessa forma, mais leve, mais bonito e mais corajoso Foto: André Coelho / EFE

Diniz, em sua campanha vitoriosa na Libertadores, mudou tudo isso. Não é um jeito de jogar ainda consolidado, tampouco claro para todos e que ainda gera muitas dúvidas. Mas é um jeito diferente do que havia até então. É disso que estou falando. Fosse comparado com as experiências em um laboratório, diria para vocês que a fórmula não está pronta, mas ela existe e já mostrou resultados positivos. Há contra indicações. O Fluminense pode fazer boas partidas e ganhar espetacularmente seus jogos, como pode ser envolvido pelos rivais e perder os três pontos, ser goleado.

O que nos interessa nesse Fluminense é esse jeito de jogar rodando os jogadores no campo, ficando com a bola, não tendo pressa para atacar sem perder a aceleração do jogo, é a combinação ora impensável de um Ganso mais lento e pensador com um Cano que define seus gols, e são muitos, com apenas um toque na bola. Todos os elementos do futebol se misturam sob o comando de Diniz. São ainda os atacantes ficando do mesmo lado.

Não havia nenhuma garantia de que tudo isso faria o Fluminense ganhar a Libertadores contra o Boca, afinal, ainda continuava sendo um jogo de futebol, e jogos de futebol são imprevisíveis. Mas a conquista tem o poder de abrir portas e desbravar caminhos para esse futebol ‘louco’ defendido por Diniz e praticado por seus jogadores com vontade.

Há coisas a aprender com ele. Há de se ressaltar a habilidade do treinador de se valer de jogadores acima dos trinta anos, muitos deles titulares que não se arrastam em campo. Jogam o que precisam jogar. Não desperdiçam oxigênio nem força nos músculos do corpo. Há uma lista deles no Fluminense: Cano, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, só para citar alguns. Nesse quesito, destaca-se uma combinação de preparo físico adequado com função técnica e tática dentro do gramado. Diniz sabe fazer isso.

Ganso não é um meia de correr com a bola. Nunca foi. Mas tem liberdade e “ordens” para fazer a bola correr por ele. Marcelo não se “estica” mais pela esquerda como fazia no Real Madrid e no próprio Fluminense ainda garoto, mas vai serpenteando pelo meio do campo, na esquerda mesmo ou não, para fazer suas jogadas. São adaptações do futebol e da vida.

O Fluminense de Fernando Diniz enterrou o jogo feio e dos volantes destruidores e trouxe à luz um novo futebol, adaptado talvez de tudo o que conhecemos ao longo de 150 anos, mas com uma pitada de novo e revolucionário. É um futebol em desenvolvimento. É corajoso. É bonito de ser ver. É destemido. Não é perfeito, mas é muito mais legal do que outros por aí. É para frente e nunca para trás. Daí a importância da vitória contra o Boca no Maracanã. A vitória também ajuda no reconhecimento desse futebol. Poderia ser condenado com a derrota, como foi a seleção brasileira de 1982.

