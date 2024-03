É cada vez mais frequente emboscadas de torcidas a ônibus rivais. O caso do Fortaleza atacado pela torcida do Sport num jogo da Copa do Nordeste é emblemático. O ataque teve seis jogadores machucados, com pontos no rosto e hospitalizados. Penas brandas não vão inibir esses arruaceiros. Se a polícia não consegue prender ninguém (CPF) e a Justiça não consegue deixar ninguém preso, o clube envolvido, no caso o Sport, tem de pagar com a exclusão da competição ou perda de dez pontos ou ainda o rebaixamento de divisão. Simples assim.

Da mesma forma, o que aconteceu no clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras não pode acabar em multa de R$ 5 mil para os dirigentes tricolores. Isso é mais vergonhoso do que não fazer nada. A Federação Paulista de Futebol (FPF), sempre firme e organizada, tem de ser mais enérgica para não cair em descrédito. Por enquanto, está em descrédito sobre esse assunto. Se não fizer nada, vai perder o respeito.

Foi com o São Paulo, na casa do clube do Morumbi, mas isso tem de valer para qualquer equipe, com brigas e discussões envolvendo jogadores, cartolas travestidos de torcedores, torcedores ou qualquer profissional dos clubes mandantes e visitantes. Essa decisão após as confusões dos órgãos competentes tem de ser imediata, se possível deveria estar até no regulamento do torneio, com julgamento na mesma semana e a pena. Multa em dinheiro para esses clubes não muda nada. Só aumenta a sensação de impunidade.