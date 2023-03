Dirigentes reclamam, mas não largam os cargos: futebol vive a má conduta de perpetuar seus cartolas

Está virando uma praga no futebol a candidatura único em clubes e entidades esportivas, a exemplo do que aconteceu nesta quinta-feira na Fifa, após a aclamação (não podemos nem dizer eleição) do presidente Gianni Infantino para mais um período à frente da entidade que controla tudo na modalidade, de regras a investimentos, passando pela grande vedete, a Copa do Mundo. A próxima, por exemplo, será disputada em três países, Canadá, México e Estados Unidos. Ele fica no posto até 2027.

Infantino foi candidato único. Não havia outro nome na cédula. Não tinha como ele perder, portanto. Tem sido assim também no futebol brasileiro. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, subiu ao cargo sem qualquer oposição. Foi colocado no posto e depois teve sua permanência confirmada por mais um período. Leila Pereira também não teve rival na eleição do Palmeiras. Ela foi escolhida para comandar o clube sem resistência. Foi a primeira mulher aclamada.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, fala para seu público no Congresso que o reelegeu para mais um mandato, até 2027 Foto: Simon Maina / AFP

Na Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro de Bastos também foi aclamado para o triênio 2023-2026. Já está lá desde 2015. Não houve oposição. Ninguém se atreveu a exemplo do que também aconteceu na CBF e na Fifa, para citar algumas situações em que os presidentes dessas entidades renomadas e importantes são reeleitos.

Existe uma explicação para isso. Os presidentes, todos eles, trabalham abertamente no sentido de não oferecer brechas para que outros tentem enfrentá-los nas urnas. Isso é fato. Agem como dirigentes moderados e aglutinadores, de modo a atender a maioria dos pedidos e projetos de seus afiliados. Trabalham para todos e têm todos nas mãos durante o tempo todo. Trata-se de um procedimento de gestão. Querem continuar no poder, mesmo que, por vezes, apontem situações cansativas e desgastantes no dia a dia. Sofrem, mas gostam.

Nos clubes de futebol no Brasil, isso também acontece. São poucos os presidentes que não dobram o mandato, alguns até mexem no estatuto para se perpetuar no comando, como ocorreu com Juvenal Juvêncio no São Paulo. A sede de poder era tanta que ele rasgou as regras vigentes para fazer valer a sua vontade. E assim foi feito, como alguma pequena resistência, mas não suficiente para demovê-lo da intenção.

A Fifa tem sob seu comando todas as federações de futebol espalhadas pelo mundo. São 211 ao todo. A CBF, da mesma forma, controla os clubes e as federações estaduais. As federações regionais estão cada vez mais próximas dos clubes do seu Estado. As ajudas financeiras mensais são importantes, fazem a diferença, mas também há projetos sendo desenvolvidos.

O dinheiro recebido por clubes, federações e confederações auxiliam a todos durante a temporada, fazendo com que todos caminhem na mesma direção. Essas entidades ajudam no que conseguem ajudar. Não se viram contra ninguém. Pregam suas ordens e desejos com a conivência dos parceiros. Não há como falar “não” ou tomar outros caminhos.

O escândalo da Fifa em 2015, com seus principais membros sendo acusados de corrupção, presos e demitidos dos cargos, jogou luz ao modus operandi da cúpula do futebol mundial e suas ramificações.

Infantino foi eleito pela primeira vez como voz para mudar isso, da mesma forma que Rogério Caboclo ocupou o lugar de Marco Polo del Nero e de José Maria Marin na Confederação Brasileira de Futebol. Algumas associações esportivas funcionam como uma engrenagem, em que todos fazem a sua parte, recebem suas gratificações e seguem a girar a roda. Infantino lidera essa grande engrenagem do futebol.

Sua permanência está amarrada em seu próprio discurso, o de ampliar e abrir fronteiras ao esporte mais popular do planeta, sem deixar ninguém fora. Na verdade, todos esses cartolas se vendem dessa forma: o trabalho, por vezes chamado de missão, ainda não está concluído.

E assim vão ficando e se perpetuando no poder. Quando o mais salutar seria a troca de comando e de ideias, de foco e de perspectiva para que as coisas sejam vistas de modos diferentes e não estejam por anos nas mãos e na mente de apenas um cidadão, homem ou mulher, novo ou velho, branco ou preto.