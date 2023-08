Gol de Lucas me pareceu legal, mas as imagens podem insinuar o contrário: e o VAR, não viu nada?

Valeu ou não valeu o gol de Lucas na vitória e classificação do São Paulo diante do Corinthians na Copa do Brasil? O jogo ainda gera polêmica na redes e entre os torcedores. Tudo porque um vídeo divulgado pelo São Paulo (veja) de uma filmagem própria no Morumbi insinua que o atacante levou a bola com o braço direito, mas mesmo isso não é conclusivo nas imagens. Para mim, a bola bate no joelho de Cássio e vai para trás, porque ele estava caindo para trás. O vídeo deixa dúvidas para os dois lados, sugere imaginações e novos entendimentos.

A bola ainda não tinha entrado quando ela teria sido arrastada para dentro do gol e para cima de Cássio com o membro direito de Lucas. O braço esquerdo do atacante também aparece na cena. É tudo muito rápido e tanto Lucas quanto Cássio estão em movimentação após a cabeça do atacante na trave. Cássio cai para trás e Lucas, para frente. Eles se embolam na jogada, após o atleta do São Paulo sair em disparada para festejar o gol. Novas imagens vão aparecer, tenho certeza.

Lucas e Cássio no gol do São Paulo no Morumbi: o segundo da vitória e da classificação tricolor Foto: Alex Silva / Estadão

Não houve muita reclamação por parte dos corintianos. Como acontece como todos os gols do Brasileirão, ele foi checado pelo VAR antes de o árbitro Raphael Claus pedir nova saída do time visitante: 2 a 0. Então, pelo entendimento da arbitragem, foi gol. E assim deve ficar. O São Paulo fará a final da competição com o Flamengo em setembro, em duas partidas.

Mas os corintianos estão reclamando agora, não os do time, nem Luxemburgo, que reconheceu a qualidade do rival, mas os torcedores nas redes e nas conversas sobre o jogo. O fato é que o VAR não tem cumprido sua missão desde que desembarcou no Brasil. A saber: acabar e solucionar as dúvidas dos torcedores. Nem de longe acabou com esse problema.

Nem mesmo nas tradicionais linhas do impedimento, aquelas de cores azul e vermelha. Há casos em que é difícil de entender. Ainda há imagens que não mostram os melhores ângulos, como nesse gol de Lucas em jogo decisivo, e tantos outros. Precisa de mais câmeras? Tem de mudar a posição das câmeras? Tem de mudar o nível dos responsáveis? São questionamentos que precisam ser feitos depois de mais de três anos de VAR na arbitragem brasileira. É preciso dar ao torcedor o fim de suas dúvidas. Ele não pode acabar de ver um jogo e ter dúvidas dos lances capitais.

O VAR salva jogadas quando o árbitro não as enxerga. Desse ponto de vista, tem ajudado, mas o sistema deixa a desejar quando os lances não são claros por uma série de motivos. É isso que tem de melhorar. Há ainda um grande descrédito em relação às pessoas que comandam essa parafernália. Não são profissionais confiáveis pelos torcedores, conforme a gente ouve nos estádios e nas ruas.

Mas será que os operadores do VAR precisam ser gente da arbitragem? Será que técnicas de imagens ou profissionais de outras áreas não poderiam ajudar mais do ponto de vista das imagens, da parte técnica, do entendimento com o auxílio das regras? Nos áudios divulgados pela CBF, nem todos são, há muita gritaria dessa turma, o que passa a impressão de que vence a discussão quem grita mais alto. Tomara que nosso VAR não esteja tomando decisões dessa forma, no gogó. Era o que faltava.

Mas todos nós sabemos como funciona o futebol no Brasil. O gol de Lucas, para mim legal, é mais uma dessas jogadas que poderão ser comentadas para sempre, mesmo tendo o futebol a grande ajuda do VAR.