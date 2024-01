Perdi o gol do Novorizontino no primeiro tempo. Perdi também a decisão do árbitro após checar o lance nas imagens do VAR. Já vinha perdendo lances na TV e depois pelo celular da estreia do Palmeiras na temporada 2024, em jogo pelo Paulistão. Perto de 1 milhão de pessoas estavam sintonizadas na CazéTV, o canal de streaming que tem o direito de transmitir os jogos do torneio estadual e que só faz crescer no Brasil. Todos já conhecem Casimiro Miguel, o idealizador do canal e produtor de conteúdo. Reinventou o jeito de fazer a coisa.

Mas me junto aos consumidores que reclamaram da transmissão da partida, sem condições técnicas de assistir. As imagens congelavam o tempo todo. Em São Paulo, na Pompeia, chovia. Choveu forte e depois parou, antes mesmo de acabar o primeiro tempo. Pode ser uma explicação para a péssima transmissão. Mas em Novo Horizonte não estava caindo água. Então, sei lá.

Casimiro Miguel, da CazéTV Foto: Reprodução/Twitch @casimito

PUBLICIDADE O fato é que a transmissão não foi legal, como atestaram milhares de torcedores espalhados pelo Brasil. No jogo de abertura do Estadual de São Paulo, entre Botafogo, de Ribeirão Preto, e Santos, no sábado, a imagem travou bem menos, quase nada. Mas faltou som em algumas entrevistas. Problema técnico é o calcanhar de Aquiles da internet, em todas as plataformas, dos sites ao streaming. Ocorre que o torcedor não tem nada a ver com isso. Ele quer acompanhar o seu time em ação e não tem paciência para esperar a imagem destravar, tampouco para ver imagens aceleradas sem entender nada. Travava e destravava. Ele também não quer ficar entrando e saindo do canal no Youtube atrás de uma solução. Muitos, como eu, abandonaram a TV e foram para o celular, mas também no aparelho menor o streaming da CazéTV estava parando. Horrível. Péssima experiência. Como diz minha sobrinha, “chato isso, né”! Sim, é muito chato. Quando tem imagem não tem som. Quando o som entra, a imagem fica congelada. A turma do futebol não tem paciência para isso.

Publicidade

Adoro o streaming. Penso que é a maior novidade da comunicação. Ou uma das maiores e mais atraentes. Mas precisa funcionar. As desculpas do narrador são sempre bem-vindas, mas elas não resolvem o problema. Não resolvem para o torcedor nem para o anunciante. As gravações entram bem, mas o ‘ao vivo’ deixa a desejar. Melhorou um pouco no segundo tempo.

O que Casimiro Miguel e sua equipe fazem é para tirar o chapéu. O cara mudou tudo. Um dia vamos todos trabalhar no streaming. Mas é preciso oferecer qualidade. Melhorar antes de começar a transmitir. Buscar caminhos. Investir em tecnologia. Descobrir os problemas e solucioná-los. Todos metiam o pau na Globo, mas nunca se preocuparam em descobrir e saber como o futebol era mostrado e qual o tamanho do trabalho para colocar um jogo de 90 minutos no ar. Hoje, temos mais noção disso. Não é fácil.

Não penso que o streaming seja um caminho com voltas. Não é. O divertimento é legal. O jeito mais leve também. Os novos ângulos e cortes são novidades. Tudo isso faz parte da transformação. Alguns gostam mais ou gostam menos. Outras ainda não gostam. É do jogo. Mas se não tiver o básico, não rola. O pessoal vai embora, mesmo que seja a única forma de acompanhar o jogo do seu time. Casimiro, esperto que é, sabe disso e trabalha para resolver os contratempos.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) também precisa de mais garantias para entregar seu maior produto. Minha experiência neste fim de semana não foi boa. A propósito, também congelou a imagem no gol do Palmeiras, de Raphael Veiga. O gol de empate deu para ver bem pelo celular.