Jogos das seleções fazem torcedor sentir abstinência de futebol brasileiro

O futebol brasileiro fez falta nesta parada para ver as seleções. Destaco aqui duas partidas que me chamaram a atenção: Itália 3 x 2 Holanda e Croácia 0 x 0 Espanha – os espanhóis ficaram com o título da Liga das Nações nos pênaltis. A Liga das Nações é um torneio da Europa nas Datas Fifa. Aponto ainda o gol relâmpago de Messi em duelo da Argentina com a Austrália: 1min19s. Seria menos doloroso se o Brasil tivesse algo para mostrar.

Convenhamos que o amistoso contra Guiné em Barcelona não acrescentou nada ao time, apesar que sempre é melhor ganhar do que perder, como foi diante de Marrocos. E terá nesta terça-feira nova apresentação diante de Senegal, sob o comando do interino Ramon, que, a bem da verdade, não tem estofo para ser o técnico.

Felizmente, o Campeonato Brasileiro volta nesta quarta-feira. Treinadores e jogadores tiveram dez dias de folga, de recuperação e de preparação. Cada técnico usou esse tempo de uma maneira. O mais radical foi o português Luís Castro ao dar quatro dias de folga para o elenco do Botafogo, o líder da competição após dez jogos.

Assim como Abel Ferreira, Luís Castro foi a Portugal nessa Data Fifa. Técnico do Botafogo tem boa proposta do futebol saudita. Foto: José Jácome/ EFE

O torcedor está animado para ver como o seu time usou essa parada, se a equipe vai voltar melhor e ‘recuperada fisicamente’, se os jogadores estarão mais entrosados, alguns mais animados, se os técnicos puderam ensaiar jogadas e os Departamentos Médicos liberaram seus machucados.

A maior novidade foi a troca de comando do Atlético-MG, que contratou Felipão, aos 74 anos. O treinador volta para a beira do gramado. Vanderlei Luxemburgo teve o prazo que queria para melhorar o Corinthians. A ver como fica. Dorival Júnior pede de joelhos para que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, não venda ninguém na janela da Europa.

Reclamamos de muitos jogos e de jogos ruins, mas sentimos demais a ausência das partidas dos nossos times, da festa dos estádios cheios e até das polêmicas da arbitragem. O futebol movimenta o brasileiro, isso está mais do que provado. Por isso, é nossa obrigação tratar bem a modalidade. Repensar tantas datas e disputas.

Continua após a publicidade

Quem pode perder com a parada são aqueles times que estavam mais arredondados, em ritmo forte, como o próprio Botafogo, mas também o Palmeiras, o Grêmio e o Flamengo.

Sampaoli vai se dar bem, porque ele acabou de chegar à Gávea e sabe o que faz nos treinos. Desse ponto de vista, o Flamengo ganha. Assim como o Palmeiras. Abel Ferreira não deixa o elenco baixar a guarda e vai ter um time com cabeça fria e descansado. É bom. Renato deve sofrer, porque o Grêmio vinha numa pegada boa e temo que essa condição esfrie agora.

Minha dúvida diz respeito ainda aos jogadores que estão com a seleção brasileira. Esses, como Rony e Raphael Veiga, podem perder a pegada e a concentração.