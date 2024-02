A Justiça da Espanha nos ensina. Daniel Alves está preso há mais de um ano por causa de acusação de estupro, sexo sem consentimento, a uma jovem de 23 anos na cidade de Barcelona, onde era conhecido por ter defendido o Barça por muitos anos. Ele foi preso no dia 20 de janeiro de 2023, tentou se livrar das acusações com o jeitinho brasileiro, mentindo sobre o ocorrido algumas vezes e pedindo para responder ao processo em liberdade. A Justiça espanhola não caiu no conto dos jogadores de futebol, muito comum no Brasil, e manteve Daniel Alves preso desde então.

O que se viu depois disso foi uma série de mentiras e histórias mal contadas por parte do jogador e de sua defesa, de sua mulher e também da ex-mulher, mãe dos seus dois filhos, e dos advogados que já não estão mais no caso por determinação do próprio atleta. As versões foram mudando ao longo do processo. Daniel se isolou em suas próprias histórias. Ele deve ser condenado a seis anos de prisão. O réu pode chegar até 12 anos no máximo de reclusão. Ele já cumpriu 12 meses nesse período em que ficou atrás das grades. Se pecar os seis anos, teria mais cinco para puxar de cadeia, salvo qualquer outra mudança de acordo com a lei do país europeu.

Daniel Alves serviu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar, meses antes de comer o crime de que é acusado Foto: Marcelo Regua / Reuters

PUBLICIDADE No Brasil, poucos acreditavam que um jogador de futebol famoso pudesse ficar tanto tempo preso, com possibilidade real de ser condenado e cumprir pena. Sua vida mudou. Daniel Alves tinha tudo. Vencedor na carreira, campeão no Barcelona e “diferenciado” na seleção brasileira, como disse o técnico Tite para justificar sua convocação para a Copa do Mundo de 2022 meses antes de cometer o crime de que é acusado. Mas preferiu se colocar acima da lei e dos direitos das pessoas. Não percebeu que estava avançando sinais e, se percebeu, achou que fosse dar em nada, como sempre. Não percebeu que o mundo mudou para melhor. Não percebeu que dinheiro e fama não podem mais estar acima das leis. O jogador de futebol não pode fazer tudo o que quer ou deseja, acostumado que está que nada lhe acontecerá na Justiça. Há muita sedução desses atletas diante das pessoas comuns e isso sempre ajudou a livrar a cara de todos eles quando envolvidos em situações duvidosas e fora da lei. Eles sempre foram protegidos. Não são mais. A Justiça da Espanha mudou esse cenário. A Justiça da Itália já tinha feito algo parecido em relação a Robinho, outro jogador consagrado e de seleção, condenando-o a nove anos de prisão pelo mesmo motivo. A diferença é que Robinho cometeu o crime de estupro com outros parceiros. Havia mais gente envolvida. Mentiu da mesma forma para todos até ter sua condenação decretada. Mas como estava no Brasil, diferentemente de Daniel Alves, não teve a pena aplicada por causa das leis entre os dois países. Não ainda. Seu caso está sendo analisado pelos magistrados e continuará sendo uma vergonha se Robinho permanecer solto.

Publicidade

Outro que teve de provar sua inocência foi o técnico Cuca, pelo mesmo motivo, quando ainda era jogador do Grêmio na década de 1980. Teve contratos de trabalhos perdidos recentemente por causa desse passado que o condenava. Passou o caso a limpo para poder ser aceito novamente na sociedade.

O fato é que não há mais desculpas para crimes de conduta na sociedade, seja abuso de todas as natureza ou assédio, racismo ou injúria racial, homofobia e tudo o que a nova sociedade passou a condenar nas redes sociais em primeira instância. As redes sociais se transformaram na primeira instância da Justiça. A sociedade não se curva às decisões e posturas e condutas equivocadas de seus personagens famosos, tampouco da própria Justiça. Todos estão sendo observados e “cancelados” quando necessário.

Os magistrados da Espanha não perderam o foco em nenhum momento do caso Daniel Alves, não se dobraram aos pedidos do atleta para responder ao processo em liberdade nem às “invenções” do próprio jogador sobre o crime de que é acusado. Daniel Alves ainda não é um jogador condenado por estupro. Ele está sozinho nessa. Seu ato foi isolado e praticado por ele mesmo. Ele é réu e seu julgamento em Barcelona começa nesta semana, com previsão de durar três dias. Pela primeira vez ele ficará frente a frente com a mulher que o acusa e ouvirá o que ela tem a dizer sobre aquela noite no banheiro público da boate de Barcelona.