Legado de Pelé continua pulsando nas redes sociais quase dois meses de sua morte, em 29 de dezembro

Pelé morreu dia 29 de dezembro, aos 82 anos, vítima de um câncer. Mas seu legado continua ativo e pulsando nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, o Rei do Futebol tem 3,2 milhões de seguidores e suas mensagens, agora póstumas, continuam sendo curtidas e visualizadas. Há cinco dias, quando a última delas foi publicada, um vídeo de seu Dondinho aparece com imagens do filho ao lado do pai. O texto diz o seguinte: “De onde você tira inspiração para fazer o que ama? O Rei Pelé queria apenas ser igual ao seu pai, o seu Dondinho. Cercado de humildade, trabalho, perseverança e muita fé, ele alcançou muito mais do que imaginava. E o resto é história”.

Nas fotos deste mesmo post, a mãe de Pelé, dona Celeste, com 100 anos, e sem mais os sentidos (ela é assistida por uma das filhas), também aparece ao lado do craque. Pouco mais de 26k visualizaram a postagem.

Em São Vicente, professores da unidade AMEI (Ambiente Municipal de Educação Integral) Rei Pelé apresentam escola para pais e alunos: homenagem ao craque Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Pelé descobriu nas redes sociais antes de morrer uma maneira de continuar ativo, de mostrar seu talento e lembrar de algumas histórias. Ele também sempre postava recados para a turma do futebol, quando, por exemplo, Messi foi campeão do mundo, ou Neymar ficou parado por alguma contusão. Estava ligado nas notícias para se posicionar. Nunca deixou de escrever. Algumas mensagens aparecem em inglês.

Depois de sua morte, seu estafe não foi desmontado. Ele tinha contrato de imagens por mais alguns anos. A Sports 10, antes Legends 10, cuida da marca Pelé desde 2012. Os direitos de imagem pertencem à empresa brasileira Prime Licenciamentos, com contrato até 2025. Márcia Akio, com quem Pelé foi casado até seus últimos dias, e seus filhos vão decidir juntos o futuro da marca nos próximos anos. A marca Pelé continua forte.

Antes mesmo do enterro do Rei, em Santos, empresas procuraram seus agentes para novos negócios. Quem contou isso foi Joe Fraga, que administra a Sports 10, em um podcast do GE. “Infelizmente, horas depois da morte dele, já tinha gente me mandando contratos. Para mim, é um pouco de falta de respeito. Meu celular não para desde o dia 29″, disse.

Há pelo menos 25 novas ideias de produtos para a marca Pelé. O Rei queria que sua imagem passasse a ser associada à saúde infantil, educação e à crise humanitária dos refugiados, de modo que vai ser difícil esquecer de Pelé. Talvez isso nunca aconteça se depender das empresas que cuidam de seu nome. Há ainda muito luto pela família, que também posta frequentemente em suas respectivas redes sociais contando um pouco da história e convivência com o pai.

Continua após a publicidade

No dia 10 de fevereiro, também no Twitter, a postagem dizia respeito ao carinho e preocupação que Pelé sempre teve com as crianças do Brasil. “O Rei sempre sonhou com um futuro melhor para nossas crianças, e acreditava que com educação, esporte e amor poderíamos mudar o mundo. Ele ficaria emocionado ao ver a inauguração da escola AMEI Rei Pelé, em São Vicente.” O Estadão esteve na escola e fez uma belíssima reportagem sobre o assunto. O post usa fotos do local. Quando marcou seu milésimo gol em 1969, contra o Vasco, ele dedicou o feito às crianças do País.

Sua vida e obra estão sendo recontadas por meios de posts curtos sobre momentos da carreira. A primeira mensagem nesse sentido foi publicada no dia 29 de janeiro, exatamente um mês de sua morte. Foi um ‘muito obrigado’ a todos que choraram sua perda junto com a família, seguido de uma carta da viúva. Seu nome continua ganhando homenagens pelo Brasil.