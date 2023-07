Leila enfrenta cobranças para contratar no Palmeiras na janela que fecha dia 2 de agosto

O torcedor palmeirense está bravo nesta janela de transferência com a presidente Leila Pereira. Enquanto clubes com menos dinheiro em caixa e organização questionável apresentam reforços, o Palmeiras se mantém em silêncio sobre o assunto. A janela fecha dia 2 de agosto. Até agora não há nem sondagem por parte da diretoria do clube, que ganhou o Paulistão, caiu na Copa do Brasil, vive altos e baixos no Brasileirão e tem a Libertadores como foco e, consequentemente, mais uma participação no Mundial da Fifa.

Desde a saída de Danilo, o torcedor espera por um volante. Também tinha o desejo de ter um novo atacante. Na época, Pedro, do Flamengo, era o nome na mira, mas o custo alto e a recusa do Flamengo em vender o atleta impediram a transação. A solução do Palmeiras foi promover Endrick ao time principal. Desde então, o garoto passou a usar a camisa 9. Não demorou para o clube anunciar a venda do jogador ao Real Madrid por R$ 400 milhões. Ele se apresenta em junho de 2024.

Leila Pereira tem suas convicções e não se abala com as cobranças e críticas da torcida do Palmeiras: ela está na presidência em seu segundo ano Foto: Marcelo Chello / Estadao

Scarpa também deixou o Palmeiras e não teve sua vaga ocupada no elenco. A bronca da torcida com Leila diz respeito às contratações ruins feitas ao longo da temporada de 2022. Alguns nomes como Rodrigo Tabata, Merentiel e Navarro, por exemplo, não foram aprovados em campo e já deixaram o clube. A presidente é acusada de comprar ‘ruim e barato’ e isso quebra a sequência do ciclo vencedor do time na opinião de parte da torcida.

Há também alguma reclamação em relação ao zagueiro Luan, que tem o respeito do torcedor, mas que erra muito em campo e tem prejudicado a equipe em partidas importantes. O elenco não tem reservas bons para Gustavo Gómez e Murillo. Isso aumenta o tom das críticas porque é uma posição carente há tempo.

Há ainda uma desconfiança em comentários ouvidos dentro do próprio clube de que alguns jogadores querem ir embora, entendem que o ciclo no Palmeiras chegou ao fim depois de anos de entrega e conquistas. Jogadores como Gómez e Raphael Veiga têm mercado na Europa. O zagueiro teve sondagens de clubes da Arábia Saudita. Se algumas perdas no elenco acontecerem, a reposição se faz ainda mais imediata e necessária. Leila veio a público recentemente dizer que todos ficam até o fim do ano. Todos têm contrato.

Há também contestações contra o amado técnico Abel Ferreira, que até então não sofria com as críticas. Bastou o time perder alguns jogos para ele também virar alvo. Torcedores das organizadas condenam seu discurso de que os “reforços estão dentro do elenco”. Ele diz isso referindo-se aos atletas da base. Abel tem usando alguns meninos formados no clube, como Luís Guilherme. Há quem diga também que o esquema do técnico já está manjado. Há uma semana ele comentou que não é “um treinador que só ganha”. Os torcedores ainda comparam o Palmeiras ao Flamengo, que tem melhores jogadores e mais pode de fogo para comprar. E não entendem como outros times de São Paulo conseguem apresentar reforços e o Palmeiras não.

A diretoria está muito segura de suas decisões e de estar de fazer a coisa certa nesse momento. Leila já comentou em mais de uma ocasião sua disposição de presidir o clube com mãos de ferro, sem rasgar dinheiro, tocar o Palmeiras como ela toca suas empresas, entre elas a Crefisa, que patrocina o futebol do time, e não sair na ‘louca’ comprando jogador. Seus pares no futebol repetem o discurso.

Ela explicou que todas as contratações são alinhadas com a comissão técnica de Abel, ou seja, os reforços que vieram e não deram certo tiveram lá atrás o aval do treinador português. E que não vai gastar dinheiro com jogador comum. Até agora, seus dirigentes no futebol não viram nenhum atleta no mercado que seja bom o suficiente para jogar na equipe e que tenha um valor de contrato razoável pelas concepções de Leila e sua política de gestão. Isso não quer dizer que o Palmeiras não contrate ninguém até o fim da janela. Por ora, o time é o mesmo.

Aqui vale uma ressalva: o time é bom, embora tenha caído de produção nos dois últimos meses. Abel se coloca o desafio de fazer o Palmeiras jogar bem novamente.