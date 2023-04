Leila peita Landim e abre caminho para outros presidentes de clubes fazerem o mesmo sobre a Liga

Leila Pereira abriu a porta para que outros dirigentes passassem por ela no que diz respeito à divisão do dinheiro da iminente Liga que vai cuidar da parte financeira e de transmissão de jogos do futebol brasileiro a partir de 2025. A divisão do bolo continua sendo o problema. Há um grupo de dirigentes que não engole as bravatas de o Flamengo ser o clube mais bem pago entre os 20 times da primeira divisão. Leila disse o que muitos queriam dizer sobre essa vantagem, mas que nunca tiveram coragem.

Há um motivo para essa “soberba” rubro-negra, muito bem defendida pelo presidente Rodolfo Landim e que todos também sabem na ponta da língua. O Flamengo dá mais audiência na TV e tem torcida em todos os cantos do Brasil. Ocorre que isso não convence mais os outros presidentes de clubes, que querem se aproximar dos ganhos anuais do time da Gávea. Leila Pereira foi dura e tem seguidores.

Presidentes de clubes se reúnem para a discussão da Liga: Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é a única mulher; Rodolfo Landim é o sexto em pé, da esquerda para a direita Foto: Rodrigo Corsi / Federação Paulista de Futebol

“Acho que o respaldo que o Palmeiras tem é o respaldo dos clubes que querem um futebol igual. Não adianta o Palmeiras estar bem e outro clube não estar. Isso me irrita muito, todos os clubes precisam de investimento. Todos sabem o que é melhor. Luto por um futebol melhor e que o futebol esteja bem para gerar mais receita e possamos investir. Me irrita quando outros clubes têm uma soberba imensa, pensando apenas no próprio clube, ninguém joga sozinho. Temos visto clubes menores conquistando bons resultados contra clubes de grandes investimentos”, disse a presidente do Palmeiras após tantas reuniões entre seus pares no futebol brasileiro para formatar uma liga única.

Ela negou que tivesse tido qualquer discussão com o presidente do Flamengo. Manteve sua posição e já sabe que tem seguidores e outros cartolas dispostos a se juntar a ela nessa empreitada em torno de uma divisão (mais igualitária e justa) do dinheiro. Leila, segundo suas declarações, defende um futebol com clubes mais fortes e torneios mais bem disputados. Palmeiras e Flamengo mandam no futebol dentro de campo, com boas equipes e conquistas regulares.

A criação da Liga é o principal tema para os clubes nesse momento. Depois, eles vão partir para a revisão do calendário nacional e sul-americano. O Brasil, com ou sem a CBF, quer se impor na Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), de modo a deixar de jogar tantas partidas, cerca de 70/80, por ano para atender todas as disputas.

Ocorre que os presidentes de clubes não abrem mão de participar de todos os torneios, como Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Estadual, Sul-Americana. Querem, no entanto, mais datas, mais tempo para treinar e um espaçamento maior de um jogo para outro, sem mexer nas férias dos jogadores. Acreditam que isso possa ser arranjado, desde que a Conmebol repensa suas datas também. Os Estaduais estão sempre na mira das reformulações. O Paulistão, por exemplo, tem 12 datas antes das fases de mata-mata.

Leila Pereira tem apoiadores de clubes em todas as regiões do País. Não se trata apenas de atingir os rivais diretos do Flamengo no Rio, que vivem às turras com a estrutura do clube de Landim e suas conquistas e crescimento. Muitos cartolas entendem o tamanho do Flamengo, mas não estão mais dispostos a aceitar diferenças muito largas entre eles e o time da Gávea em relação ao dinheiro gerado pela Liga quando ela nascer.

O discurso da presidente do Palmeiras de que todos devem ser fortes para o bem do futebol nacional é aceito por boa parte dos 20 clubes da Série A. “Não vou admitir clube nenhum usar de soberba para prevalecer qualquer linha de raciocínio. O Palmeiras não vai se curvar a ninguém”.

Quando disse isso, sem citar o nome do Flamengo ou de Landim, ela usou a palavra “soberba” algumas vezes. “Nunca vou deixar que um clube comande a Liga, a maioria dos clubes pensa isso. Não posso permitir que um clube determine as regras. Quero abrir os olhos de outros clubes para resolvermos isso”.

O que Landim defende

O Flamengo diz que não aceita perder o que já conseguiu por causa de seu tamanho, de sua estrutura e do interesse dos seus torcedores, além, claro, das campanhas vitoriosas recentes. O time é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Tem muitos méritos nisso dentro e fora de campo.

O que Landim defende é que a Liga parta das plataformas atuais de divisão de receitas e, a partir daí, estruture novos valores de acordo com o tanto de dinheiro que entrar na Liga com a venda dos direitos de transmissão dos torneios e partidas, em todas as plataformas. Ele não aceita baixar o seu patamar para que outros times crescem nesse sentido.

Os clubes da Série A estão alocados em prateleiras diferentes, por causa do seu tamanho e da receita que gera. Essa repartição vai continuar existindo com a Liga, com um detalhe novo: a diferença do time mais bem pago não seria muito mais distante do time de menor receita. A maioria dos clubes quer encurtar essa distância financeira para que o futebol brasileiro seja mais forte e os clubes, todos eles, tenham mas dinheiro para fortalecer seus elencos e segurar por mais tempo seus melhores jogadores no Brasil, como, aliás, fazem Flamengo e Palmeiras.

Enquanto esse entendimento não for assimilado por todos, as dificuldades e os blablablás das intermináveis e desnecessárias reuniões entre os presidentes para a formatação da Liga vão continuar existindo.