Luxemburgo tem parada indigesta contra Vojvoda em sua estreia com o Corinthians no Brasileirão

Não podia ter encontro melhor para a estreia de Vanderlei Luxemburgo num palco onde ele já foi rei, o Brasileirão, e diante de um dos melhores treinadores do futebol nacional da atualidade, o argentino Juan Pablo Vojvoda. Corinthians e Fortaleza fecham a quarta rodada da competição hoje, às 20 horas, na Neo Química Arena, em Itaquera.

É a primeira partida de Luxemburgo na disputa por pontos corridos, que ele conhece e entende como poucos, e também após a série de confusão entre a contratação de Cuca, a demissão de Cuca e a chegada de Luxemburgo, com manifestações da torcida no CT do clube após derrota na Libertadores diante do Del Valle. Tudo aconteceu muito rápido nesse Corinthians que ainda não se encontrou na temporada.

Vanderlei Luxemburgo estreia nesta segunda no Campeonato Brasileiro: Corinthians recebe o Fortaleza, de Vojvoda Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

É, digamos, um teste de fogo para Luxemburgo. Vojvoda faz um trabalho competente no Fortaleza, cuja gestão é mais centrada do que a corintiana. Seus resultados e métodos, além do carisma, já chamaram a atenção de outros clubes do País. Vojvoda até agora preferiu permanecer no Nordeste, onde tem tudo de que precisa para fazer seu trabalho.

Se os treinadores já tivessem trabalhado juntos, o confronto marcaria o encontro do mestre com o aprendiz. Luxa tem 70 anos e já fez tudo no futebol, até dirigir a seleção. O argentino tem 48 anos. É um dos técnicos da nova geração que vão dar muito o que falar.

Luxemburgo sempre foi tido como um estrategista, capaz de antever situações de campo como nenhum outro e saber o que fazer com elas. Muda time e jogo em rápidas movimentações. Caiu em desgraça porque perdeu o foco e passou a fazer outras coisas na carreira.

Em sua apresentação no Corinthians, fez questão de ressaltar que muitos técnicos bebem da água que ele abriu a torneira, mostrando como se fazia e deixando seu legado. Nega veementemente que esteja obsoleto. Diz estar antenado ao futebol moderno. Mas é ele que tem de se provar agora. Seria injusto colocar em sua conta a derrota para o Del Valle no dia seguinte à sua contratação. Seu trabalho começa hoje.

Vojvoda sabe quem é Luxemburgo. Conhece seus feitos e poderia até dizer que se espelha em trabalhos passados do rival. Jogar com intensidade é uma das características dos times do treinador argentino, que foi zagueiro em campo. Luxemburgo foi lateral-esquerdo. Marcar sobre pressão é outra faceta desse Fortaleza. Já atuou com três e quatro zagueiros. Pede saída rápida ao roubar a bola. Entende que seu time terá mais chances quando o adversário está desmontado e com menos atletas marcando.

Contra Luxemburgo, terá a vantagem de comandar uma equipe mais pronta e entrosada. Sabe, contudo, que estará na casa do Corinthians e que vai apertar a mão de um técnico cuja fama já existia antes de ele pensar em ser treinador.