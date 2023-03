Messi e Cristiano Ronaldo estão de volta; Neymar se recupera de cirurgia e está fora da temporada

O futebol é cíclico. De tempos em tempos, tudo muda. Novos clubes e jogadores ganham o cenário mundial e arrastam multidões. O enredo só não vale quando se trata de Messi e Cristiano Ronaldo. Neymar, na contramão dos amigos, continua em seu inferno-astral na seleção e carreira.

Os dois jogadores estrangeiros estão de volta, em grande estilo, como se viu nas apresentações de suas respectivas seleções nesta quinta-feira. Messi, definitivamente, ocupa o lugar de Diego Maradona quase que como uma reencarnação do mito argentino nos corações e mentes do torcedor. Messi nunca foi tão reverenciado como na vitória de 2 a 0 sobre o Panamá em jogo amistoso no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, diante de 84 mil torcedores dentro do estádio, mas de todo um país na mesma alegria e coro. “Messi! Messi! Messi!”

Messi é festejado pelos companheiros após marcar o gol 800 de sua carreira no Monumental de Nuñez, em amistoso contra o Panamá Foto: Juan Mabromata / AFP

Foi a primeira vez de Messi e da seleção na Argentina depois da conquista do tricampeonato mundial no Catar. Tudo foi festa, da entrada do torcedor cinco horas antes do jogo no estádio à narração emocionante dos locutores em Buenos Aires no gol do camisa 10, o de número 800 na carreira.

Aos 35 anos, Messi ainda está nos trinques e nos planos do técnico Lionel Scaloni. Ele não dá sinais de querer parar, embora já tenha admitido que o Catar foi sua quinta e última participação em Copas. Faltam três anos e meio para a próxima edição, em 2026.

Durante a semana em Buenos Aires, Messi tem sido perseguido pelos apaixonados argentinos, uma geração nova que muitos não viram Maradona jogar e que todos são fanáticos pelo atual camisa 10 e jogador do PSG. Num restaurante da cidade, Messi teve de sair escoltado tamanho era o assédio que se formou na frente do estabelecimento. Todos queriam ver Messi. Todos queriam tocar em Messi. Messi se transformou num mito no seu país. Já não era sem tempo. Ele sempre cobrado para jogar na seleção o que jogava no Barcelona.

Do outro lado do Atlântico, outro jogador veterano fazia das suas e se recusava a passar o bastão para os mais jovens. Cristiano Ronaldo, aos 38, voltava a vestir a camisa da seleção portuguesa em jogo pelas Eliminatórias da Euro contra o time de nome impronunciável e difícil de escrever, Liechtenstein. Portugal ganhou de 4 a 0. Cristiano Ronaldo marcou dois gols e chegou aos 100 no time nacional. Ninguém tem essa marca em seleções, nem Pelé nem Euzébio nem Messi. Só CR7.

Não se sabe o futuro de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. Ele disse no Catar que gostaria de terminar sua história na Eurocopa, em junho de 2024. Como o time trocou de comando e tem um novo ciclo para encarar até a Copa de 2026, o atacante se coloca à disposição com saúde de menino. Ninguém duvida do português, mesmo agora fora do futebol europeu, mas bastante animado com seu time na Arábia Saudita.

A bem da verdade, o futebol não acaba para esses dois jogadores que dominaram as premiações e os cenários esportivos por uma década. Messi foi eleito pela Fifa o melhor do mundo após a Copa do Catar. CR7, três anos mais velho, enfrenta mais dificuldades, mas se recusa a entregar os pontos e jogar a toalha. Ele supera sua condição física. Messi e Cristiano Ronaldo estão de volta.

Neymar, de 31, se recupera de cirurgia no tornozelo e não joga mais nesta temporada na Europa.