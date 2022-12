Messi, Mbappé e Modric... Quem vai ser o craque da Copa do Catar?

Apesar de todas as zebras e eliminações precoces desta Copa do Mundo, incluindo a do Brasil, um grand finale ainda pode coroar no Catar a história de três lendas do futebol mundial. Estou falando de Messi, Mbappé e Modric, respectivamente da Argentina, França e Croácia. Marrocos tem um conjunto formado por bons jogadores, mas nenhum na condição de excepcional. São essas quatro seleções que vão tentar chegar à final no domingo. A Argentina encara a Croácia, enquanto a sensação Marrocos terá parada indigesta com a França.

É comum na competição da Fifa que o melhor jogador esteja na grande decisão. Se der a lógica, o que não tem dado nesta competição, diga-se, Mbappé deverá estar na partida final, uma vez que sua França é favorita diante dos marroquinos. O time francês tenta o bicampeonato seguido.

Coroar Mbappé daria um toque mais do que especial para a Copa do Mundo do Catar. O atacante de 23 anos é o nome do momento na Europa, artilheiro da disputa, com cinco gols, e candidato a herdar o trono que Neymar e outros tentaram e não conseguiram e que pertenceu a Messi e Cristiano Ronaldo nos últimos dez anos.

Para isso, a França terá de fazer o que Espanha e Portugal não conseguiram: superar Marrocos no mata-mata da semi.

Mbappé está no topo da artilharia da Copa do Catar, com cinco gols Foto: Franck Fife / AFP

Entregar a coroa do Mundial a Mbappé seria ótimo, mas ele não é meu Rei. E tenho certeza de que não é de muitos também. A Copa tinha de ser de Messi. Há muitas razões para o futebol torcer pelo argentino. É sua despedida dos Mundiais depois de cinco edições. Ele herdou a camisa de Maradona e foi sempre cobrado por isso, assim como nunca teve paz após suas atuações, sempre comparadas ao que fazia com a 10 do Barcelona. Messi comandou uma geração rica, mas que falharia não fosse a mísera Copa América do ano passado dentro do Maracanã, contra a seleção brasileira de Tite.

Mas o que faz de Messi um candidato a Rei deste Mundial é tudo isso junto e mais sua história no futebol europeu, seus dribles e gols, sua genialidade durante toda a carreira. A Argentina se manteve gigante depois de Diego por causa dele. Então, a conquista da Copa poderia ser sim seu último grande ato, ou tango, argentino.

Modric é o cérebro e o motorzinho da seleção da Croácia Foto: Jack Guez / AFP

Antes de chegar à final, Messi terá de passar por Modric. Neymar não conseguiu. O brasileiro ficou pelo caminho.

Argentina e Croácia não tem favorito. Há Messi e Modric, e duas seleções fortes e confiantes. O volante croata deve repetir seu desfile como fez diante do Brasil. Segurar a bola e cadenciar o jogo com seus companheiros. E lutar por uma bola. Se a Croácia passar e também der França, a final será a mesma de quatro anos atrás, na Rússia, quando time francês se sagrou campeão. Também seria uma história inédita das Copas. E a coroa ficaria com o vencedor da partida, ou Modric ou Mbappé.