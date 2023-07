Messi vai mudar o futebol nos Estados Unidos

Messi está de volta. O melhor jogador do mundo começa a escrever o último capítulo da sua história no futebol. Ninguém sabe como será sua carreira nos Estados Unidos, uma liga fraca e de pouca relevância até agora. Ele escolheu o país para fugir da pressão e dos holofotes. Messi terá os piores jogadores ao seu lado, já não corre mais como antigamente aos 36 anos e seu time, o Inter Miami, está mais para lanterninha do que para um dos candidatos ao título.

Messi dá de ombros para todas essas condições e estatísticas como sempre fez dentro de campo. Sabe o que tem de fazer. Seu último suspiro tem algumas condições básicas: aumentar sua fortuna, apresentar para a família os Estados Unidos como um lugar, quem sabe, para passar sua aposentadoria e pegar o trampolim para um novo investimento. Lionel Messi pode ser dono da franquia, ou de outra qualquer da Major League Soccer (MLS).

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - JULY 16: Lionel Messi arrives at DRV PNK Stadium prior to Inter Miami CF hosting "The Unveil" introducing Lionel Messi on July 16, 2023 in Fort Lauderdale, Florida. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

É difícil não comparar sua transferência para o futebol americano com a de Pelé na década de 1970, quase que com as mesmas intenções e prestígio. Entre as duas eras, o mundo e o futebol aceleraram, mas tanto Pelé quanto Messi foram e são ‘ferramentas’ para catapultar a modalidade no país do basquete e do beisebol nacional e internacionalmente, com a ajuda agora de gigantes da tecnologia como a Apple. A presença de Messi nos EUA antecipa em anos o olhar do mundo para o próximo país-sede da Copa do Mundo de 2026 – ao lado de México e Canadá.

Nenhum outro jogador poderia dar à liga americana o que Messi dará. É como se Picasso viesse trabalhar no Brasil. No entanto, não imagino Messi, depois de alguns meses, continuando a fazer compras em supermercado e andando pelas ruas de Miami, como se fosse um de nós, como fez em sua chegada. A fama, sonhada por muitos, tira de todos essa vida normal, mesmo num país em que a bola redonda tem um outro peso. Messi nunca será um sujeito comum onde quer que esteja. Seu rosto é mais conhecido do que o de Eva Perón, Diego Maradona ou do papa Francisco, três de seus compatriotas mais famosos.

Messi é uma lenda. Ele se preparada para sair de cena, uma decisão dura para jogador de futebol sul-americano. Alguns dizem que o atleta morre duas vezes, a primeira delas quando se aposenta da bola. Outros preferem dizer que o jogador nasce duas vezes, a segunda quando recomeça sua vida após a aposentadoria dos gramados. Messi vai experimentar uma dessas sensações em breve. Seu contrato é de duas temporadas e meia.

O atleta não joga mais por dinheiro. Fosse assim, teria ido para a Arábia Saudita. Ele joga para não parar de jogar. Uma vez ouvi Maradona dizer que adorava arrumar suas coisas para o futebol e, de tudo na vida, era disso que mais sentia falta na aposentadoria.