Dudu, do Palmeiras, está jogando mal na temporada; e isso precisa ser dito

Dudu está confirmado para o jogo da noite desta quarta-feira contra o Deportivo Pereira, na Colômbia, pelas quartas de final da Libertadores. O atacante do Palmeiras não tem jogado bem e isso precisa ser dito. Dudu não é cobrado pelos torcedores palmeirenses, talvez nem deva ser pelo seu histórico no clube. Ele é uma espécie de goleiro Marcos do elenco atual, um jogador acima de qualquer suspeita, um James Bond com licença para atuar mesmo não estando bem. E Dudu não está jogando bem faz algum tempo.

As contusões o perseguem desde o fim do primeiro semestre e começo do segundo. Ele deixou de atuar em algumas partidas do time. Abel Ferreira o tem escalado, sempre mais pela esquerda, porque Artur está do outro lado, mas é visível que ele não está bem. Parece que joga com dores. Sem confiança é certeza. Dudu mais erra do que acerta, não faz mais aquele um contra um para dentro da marcação. Tenta passar o pé por cima da bola, numa jogada característica sua, mas não tem levado sorte.

Na Academia, técnico Abel Ferreira passa instruções ao atacante Dudu: jogador não está bem faz algum tempo Foto: Cesar Greco/ Agência Palmeiras

Dudu está longe das apresentações que o palmeirense espera dele. Joga com o nome. Mesmo assim, parte da torcida entende que ele é capaz de mudar a história de um jogo, fazer jogadas de gols a qualquer minuto e deixar seus companheiros livres para marcar. Não tem acontecido como no passado. Há problemas na panturrilha. Ele passou por uma tratamento especial na Academia.

Abel vem alertando desde muito cedo para o calendário puxado. Ele e todos os treinadores do futebol brasileiro. É impossível manter o ritmo de voo de brigadeiro durante toda a temporada. Os atletas abrem o bico, precisam se cuidar e receberem cuidados especiais. Ninguém suporta tantas partidas, treinos, viagens, deslocamentos, pressão... O ano parece cada vez mais longo.

Alguns jogadores sofrem mais e têm mais dificuldades físicas e de recuperação. Dudu pode ser um desses aos 30 anos. Ele está no Palmeiras desde 2015. Seu contrato foi renovado até 2025, com possibilidade de esticar por mais uma temporada. Terá 33 anos. Dudu recebe um dos salários mais altos do futebol nacional. É para mais de R$ 1 milhão por mês. O desafio é saber o que fazer com o jogador nesta reta final de Libertadores. Abel tem essa missão. Não adianta ser bom somente quando o elenco está inteiro. É preciso ser estratégico na competição que vale ouro para o Palmeiras.

O Pereira talvez nem seja o maior desafio do time brasileiro na competição sul-americana. O Palmeiras é favorito e não há problema algum em assumir isso diante de um adversário debutante na Libertadores. Isso não é falta de respeito. Precisa jogar sério e trazer a decisão para o Allianz Parque semana que vem. Tenho dúvidas se o Palmeiras precisa de Dudu neste jogo. Se o problema é físico ou clínico, poderia atuar sem ele. Dar ao atacante mais tempo de descanso e de cabeça fria, tirá-lo da pressão de um jogo de Libertadores fora de casa. Alguma coisa precisa ser feita para ‘salvar’ Dudu na temporada.

Ele não está sendo cobrado por ninguém a não ser por ele mesmo. O jogador sabe quando joga bem e quando está devendo para seu time e sua torcida. E Dudu está devendo para os dois. É duro, mas é a verdade. O Palmeiras vai precisar muito dele se o time passar para a semifinal e tiver o Boca Juniors do outro lado. Aí, Dudu terá de estar pronto, focado, bem fisicamente e de cabeça boa. Não para enfrentar o Pereira.

Ele também precisa entender isso. Que, às vezes, ficar fora, recuar um passo, vai ajudá-lo a dar dois depois pra frente, quando os torneios terão jogos mais pesados. Mesmo no Brasileirão, quando estiver bem, Dudu pode ajudar o Palmeiras a se aproximar e, quem sabe, tirar a diferença do líder Botafogo. Onze pontos separam as duas equipes.